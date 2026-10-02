El brote de ébola en RDC roza el umbral de los 4.000 muertos, con más de 8.200 casos confirmados

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El brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) roza ya la barrera de los 4.000 muertos, según el último balance publicado por las autoridades, que cifran en más de 8.200 los casos confirmados hasta la fecha.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha detallado en su último boletín que el brote deja ya 8.224 casos y 3.982 muertos, con 53 contagios y 28 fallecidos durante las últimas 24 horas y una tasa de letalidad del 48,4% en el que es ya el brote más mortífero en la historia del país africano.

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Asimismo, ha señalado que en estos momentos hay 851 pacientes hospitalizados o en aislamiento, mientras que 2.121 se han recuperado de la enfermedad y han recibido el alta. La tasa de seguimiento de los contactos se sitúa en el 78,7%, a la baja durante los últimos días.

El organismo ha reseñado que la provincia de Ituri sigue siendo el epicentro del brote, con el 76% de los casos confirmados totales. Hasta ahora hay siete provincias afectadas, dado que a Ituri se suman las de Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélém Tshopo y Ubangi Sur.

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En total, 63 de las 167 zonas sanitarias de estas provincias se han visto afectadas hasta ahora por el brote de ébola, en medio de una respuesta que se está viendo también afectada por la violencia en el este del país, donde las actividades de grupos armados están obstaculizando las labores y provocando nuevas oleadas de desplazados.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.