Unicef, Bayer, Birka, Diputación Cuenca, Clúster de Lucena o Urdaibai, premios Convive Iberdrola 2026

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El Centro Cultural Auditorio El Pósito de Sigüenza ha acogido esta semana la tercera edición de los Premios Convive que cada año otorga Iberdrola, una gala que ha estado presentada por la periodista de CMMedia Raquel Martín y el aventurero Jesús Calleja y en la que se han reconocido a un total de diez entidades por sus iniciativas de convivencia ambiental, agraria y social con energías limpias.

En la categoría de Liderazgo Comunitario a Silvia Gómez, presidenta de la junta vecinal de La Costana (Cantabria), por demostrar que la transición energética "se decide y se gana" en los pueblos.

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Un apartado donde también han sido reconocidos los ayuntamientos de Víllora y Enguídanos (Cuenca) por impulsar el Sendero Víllora-Las Chorreras del Cabriel, en la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel.

En la categoría de Innovación con Impacto, Birka Composites se ha llegado la mención por demostrar que la electrificación y la protección de la biodiversidad pueden avanzar juntas, con una innovación nacida en el medio rural que crea empleo joven cualificado y convierte la convivencia entre desarrollo y naturaleza en un modelo industrial replicable.

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Igualmente, aquí ha sido merecedor de premio el proyecto de descarbonización total en la fabricación del principio activo de la Aspirina en Asturias de Bayer España, por demostrar que la electrificación también transforma procesos térmicos industriales exigentes.

En el área de Preservación de la biodiversidad, se ha hecho con diploma el proyecto de integración de redes en la reserva del Urdaibai del Gobierno Vasco por demostrar cómo la electrificación, la digitalización y la integración ambiental de las redes eléctricas pueden convertirse en motores de desarrollo territorial y conservación ambiental.

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El proyecto Arraigo de la Diputación de Cuenca, en la categoría de 'Emprendimiento Transformador', ha recogido su placa por convertir la llegada de las renovables en llegada de población, con alianzas con los promotores que transforman los beneficios de la electrificación y el despliegue renovable en familias arraigadas, escuelas abiertas y pueblos con futuro.

El segundo reconocimiento en esta categoría ha recaído en el Clúster Industrial de Lucena (Córdoba), epicentro español de la fabricación de bombas de calor y climatización y ejemplo de las oportunidades industriales que ofrece la electrificación. Con sesenta años de liderazgo en el sector, sostiene 3.200 empleos cualificados en un municipio de 42.000 habitantes y abre también sus oportunidades a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

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LAS PROVICIAS Y EL COMERCIO, PREMIOS EN COMUNICACIÓN

La buena comunicación en la materia ha tenido un apartado destacado y se ha premiado al diario Las Provincias (Comunidad Valenciana) y a El Comercio (Asturias) por su contribución y cercanía a los temas de actualidad energética, de una forma cercana y amable, decisiva para la vertebración territorial, la cohesión social y la competitividad de los territorios.

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Finalmente, el reconocimiento al Talento Joven ha sido para Unicef España, en reconocimiento a su labor con jóvenes vulnerables, a quienes forma y capacita en actividades alineadas con la descarbonización y la electrificación, contribuyendo así al desarrollo y fortalecimiento de las comunidades locales.

PAGE Y EL ALTO RIESGO DE SU PROFESIÓN

A la conversación se ha incorporado el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha bromeado con Calleja: "Yo también ejerzo una profesión de alto riesgo".

Ha aludido al pasaje en el que Pedro Sánchez, antes de ser presidente del Gobierno, pasó en 2014 por el programa de aventuras del presentador castellano y leonés para hacer un rápel volado desde un aerogenerador de 70 metros de altura en la cercana localidad guadalajareña de Maranchón: "A mí para eso no me llames", ha dicho.

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Eso sí, ha retado a Jesús Calleja a intercambiar una de sus aventuras por una campaña electoral. "No veas lo que cansa".

Abriendo el capítulo energético, García-Page ha reparado en que la electricidad es a la sociedad "como la sangre al cuerpo humano".

Tras rememorar que Castilla-La Mancha, antes incluso de ser región ya empezó a trabajar de la mano de Iberdrola, ha puesto en valor el liderazgo de la comunidad autónoma en producción de renovables.

En materia energética, ha deseado que a la región no le ocurra como con el agua, y quiere evitar que aquí estén las placas y los molinos con el consecuente "esfuerzo" pero que las empresas que disfruten de lo producido se instalen en otro lugar.

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MARIO RUIZ-TAGLE, DE CHILE A SIGÜENZA

El CEO de Iberdrola en España, Mario Ruiz-Tagle, ha aperturado la ceremonia en conversación con los presentadores, donde ha comenzado por retar a Jesús Calleja a llevarle a alguna de sus aventuras.

Entrando en materia, tras presentarse como "chileno de apellidos españoles" que viene "del otro lado del Tratado de Tordesillas", ha repasado sus inicios laborales en el sector forestal.

De Chile a España pasando por Brasil, paso previo a recalar en este país para ejercer en la compañía eléctrica, ha desvelado que su primer cometido en estas competencias fue la inauguración de la nueva iluminación de la Catedral de Sigüenza.

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Ruiz-Tagle ha considerado que tecnología y naturaleza "no tienen por qué estar en contradicción" y pueden perfectamente convivir, y "esa ha sido la gran sabiduría y transformación" en el último cuarto de siglo en Iberdrola.

Su apuesta es que la transición ecológica y energética "no deje a nadie fuera y todo el mundo sienta que puede participar", y es esa la "gran labor que toca hacer en el día a día".

Ha recordado cómo en su día se criticó la construcción de molinos eólicos para a continuación poner en valor su desarrollo y la creación de empleo que genera.

"Cada proyecto es una experiencia. La filosofía es empezar a escuchar a la comunidad al principio, trabajar con las autoridades, las universidades, los gobiernos, para que los proyectos tengan grandes visos de consenso".

Iberdrola, ha apuntado, es una empresa que en 125 años "ha integrado, invitado e incorporado a muchas empresas en España" ejerciendo un "efecto tractor" que revierte en acompañamiento de cara a encontrar soluciones.

Y es que el modelo de la compañía, ha dicho, pasa por encontrar sinergias en empresas locales y cerca del entorno, para "mantener el equilibrio de gran empresa global" que a su vez revierte en el territorio.