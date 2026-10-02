Telefónica avisa de que las "exigencias" del decreto de 'data centers' limitarían al sector

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El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, ha advertido de que la regulación sobre los centros de datos contiene "algunas exigencias" que limitarían ahora mismo el desarrollo del sector, aunque ha admitido que el texto persigue "elementos que tienen sentido" como establecer "un cierto orden" o favorecer "la soberanía respecto a la no soberanía".

Gayo ha señalado este viernes en su intervención en el 'Foro La Toja, Vínculo Atlántico' que los actores implicados deben analizar "cuáles son las cosas que deberían cambiar sobre esa reglamentación" para acordar los ajustes necesarios durante su tramitación.

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El directivo ha confiado en que se introducirán "cambios relevantes" en el texto final. "El interés de todos es que no nos quedemos fuera de esa industria", ha destacado.

El Gobierno español exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético, según el proyecto de real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los 'data centers'.

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En esta línea, Gayo ha descartado que el suministro de energía sea el principal problema, asegurando que la disponibilidad eléctrica es "100% suficiente" y que los verdaderos retos "tienen más que ver con la regulación".

Por último, ha defendido la necesidad de acelerar los plazos normativos, recalcando que las regulaciones "tienen que ser ágiles" para no perder su efecto durante el proceso de elaboración.

SOBERANÍA TECNOLÓGICA

Por otro lado, Gayo se ha referido al concepto de soberanía tecnológica, aclarando que no consiste en tener el control total del "100% de todos los elementos que componen la cadena tecnológica" ni en fabricar la totalidad de los componentes, sino en disponer de "determinados grados de control".

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Para explicar este marco, se ha basado en tres preguntas clave: quién controla los datos y las claves de acceso, quién opera las plataformas tecnológicas y qué alternativas de proveedores existen en caso de que una solución pase a ser "hostil".

En cuanto a los retos para avanzar en esta soberanía, el ejecutivo ha apuntado a tres factores: una regulación que "acelere la construcción de esa soberanía", la obtención de escala --a través de fusiones o colaboraciones entre empresas-- y la propia ejecución empresarial.

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Finalmente, Gayo ha valorado los "brotes verdes" y el "impulso decidido a nivel político" en Europa para evolucionar el marco normativo, concluyendo que existe un "futuro esperanzador" si bien se necesita ese "pequeño empujón de los políticos de Europa".

SECTOR Y REDES

Por otro lado, el directivo se ha referido al estado del sector de las telecomunicaciones en el país, destacando que España cuenta con "las mejores redes de Europa y una de las mejores redes del mundo", con una cobertura de fibra cercana al 100% de los hogares y una penetración del 5G superior al 96%.

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No obstante, ha recordado que la evolución de la economía española afronta retos como que el crecimiento "se traduzca en productividad" o controlar la inflación y los costes energéticos.

En este sentido, ha puesto como ejemplo que Telefónica registra un consumo eléctrico equivalente al de "toda La Rioja", por lo que cualquier subida de precios afecta "de manera inmediata".

En cuanto a las disrupciones tecnológicas y las volatilidades del mercado, el ejecutivo ha lanzado un mensaje de calma ante la irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

A su juicio, el sector es "mucho más resiliente de lo que puede parecer", señalando que las empresas de telecomunicaciones llevan adaptándose a los cambios "toda la vida" y están preparadas para dar respuesta a la economía.