Tamara Gorro activa las alarmas sobre su relación con Cayetano y se sincera, como nunca, sobre Fran Rivera

Retomando a pasos agigantados la normalidad tras varios meses alejada de la vida pública por el bache de salud del que se está recuperando poco a poco y sobre el que no ha entrado en detalles para proteger a usus hijos, Tamara Gorro ha amadrinado este jueves la apertura de 'Casa Rowenta' en Madrid junto a otros rostros conocidos como Alejandra Osborne, Helen Lindes, Marta Sánchez, Melissa Pinto, o Nagore Robles.
Y, más enigmática que nunca y dejando claro que no quiere hablar de Cayetano Rivera, ha activado las alarmas sobre una posible crisis en su historia de amor con el torero al asegurar que hemos dado por hecho que están juntos cuando ella nunca lo ha confirmado, ironizando con que podría estar incluso esperando un hijo de George Clooney o que se podría haber "liado" con Brad Pitt. Lo que sin embargo no ha tenido problemas en confirmar que no tiene ni ha tenido nunca relación con su 'cuñado' Francisco Rivera, al que vio solo una vez y hace "más años que la tana", rompiendo a reír al darse cuenta de que sin pretenderlo ha hecho un juego de palabras con el nombre de la hija del torero. Su entrevista al completo, ¡a continuación!
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- CHANCE: Ya tocaba volver a la rutina Tamara.
- TAMARA: Bueno, ya llevo dos semanas. Ahora estoy mala, como media España, pero bueno, eso es algo normal, ¿no? En estos tiempos tan maravillosos, qué corren. Estoy bien, mi programa es una maravilla. Me siento cómoda, no, lo siguiente, bien tratada, cuidada... y luego, bueno, mis empresas con mi equipo, no me lo he podido encontrar mejor, la verdad, gracias a ellos.
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- CH: Es importante cuidarse y priorizarse a una misma.
- TAMARA: Es lo principal, es lo más importante. Yo ahora estoy centrada en priorizarme yo. Fíjate, y antes que a mis hijos, porque si tú no te priorizas, si no estás bien, tus hijos no lo van a estar. Creo que eso muchas veces nos cuesta aprenderlo, o a mí al menos me ha costado, pero la primera tienes que ser tú. Si no, no puedes estar 100%.
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- CH: ¿Qué has aprendido de todo este tiempo de ausencia, Tamara, de reflexión para ti, de cuidarte, de mimarte?
- TAMARA: Sigo aprendiendo porque no estoy bien. Me refiero anímicamente, psicológicamente, entonces sigo aprendiendo y creo que me queda mucho por aprender. todos los malos momentos te llevan a aprender y afrontar los peores de mejor manera, porque ya vienes con un aprendizaje. Entonces, bueno, pues esto es pasarlo. Y ya está, que no hay más. Es muy importante estar bien rodeada, pero es más importante saber estar contigo misma. Porque como tú te cuides, nadie te va a cuidar. Y no puedes esperar nada de nadie, porque luego vienen las decepciones, como me las he llevado yo, y las alegrías.
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- CH: ¿Te has llevado muchas decepciones?
- TAMARA: Sí, y muy dolorosas. De las que duelen. Esto está, como digo yo, en los escalones, ¿no? Yo siempre digo, amigos, colegas, saludados, conocidos, ¿no? Pues en estos casos llevo desde febrero, bueno, pasando un momento complicadillo, y hasta que se ha sabido, digamos, bueno, pues lo puedes ir llevando más o menos. Pero ¿sabes el problema? Que no hay que culpar a los demás. La responsabilidad es tuya, porque muchas veces esperas de los demás. Y no hay que esperar nada de nadie. Es que ese es el problema. Entonces, claro que te lleva a la decepción, pero que también me ha llevado a alegrías. Lo que pasa es que las decepciones son muy dolorosas.
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- CH: Has comentado que tú prefieres estar callada pero cuando explotas explotas. ¿Te ha dolido que hayan dicho la influencia que tienes en las decisiones privadas y personales de tu actual pareja, de Cayetano?
- TAMARA: Y dale con mi pareja. ¿Tú sabes si mi pareja? ¿Tú sabes si estoy embarazada de George Clooney? ¿Tú sabes si yo me he liado con Brad Pitt? ¿Tú sabes si yo estoy liada con este chico? Yo siempre dije, no voy a hablar de mi vida sentimental nunca, ni Pepe, ni Cayetano, ni Antonio, ni Manolo, yo dije en su día, y lo vuelvo a repetir, por errores que una comete y aprende, no voy a hablar. Primero porque no me da la gana y no tego la obligación porque no hago exclusivas cobrando. Si estaba con Cayetano hace no sé cuánto, después ya no están, ahora sí que están, pero chico mañana... bueno porque no me habéis pillado con algún amigo mío, sino por eso te he hecho esa pregunta, porque yo no hablo de eso.
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- CH: Salir de tu casa lo vemos salir.
- TAMARA: Ah, una serie de esto de correr, no, yo estaba malita, yo estaba malita.
- CH: ¿Estás feliz? Qué es lo importante.
- TAMARA: Yo estoy, yo ahora mismo no estoy pasando un buen momento, entonces felicidad, ahora mismo soy feliz. Ahora mismo soy feliz, a lo mejor luego cuando salga no, pero tú igual.
- CH: Es importante mostrarse vulnerable, no, en la televisión, un mundo también muy superficial, donde eso, la superficialidad es una gran protagonista, abrirse un poco también es importante para que la gente te vea en un momento, pues en el que no estás bien, pero das lo mejor de ti.
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- TAMARA: Pero es que te atizan hasta por eso. Mira, ahora que yo he vuelto a mi vida normal, como digo yo, sin fuerzas pero con ganas, pero tú no estabas mala. Tú no estás mala, pero ¿qué quieres, que me muera? Es que yo ya he pasado por eso, es que parece que, no sé, tienes que estar siempre bien o si estás mal, te tienes que morir y punto. No, perdona, ¿tú sabes cuántas veces yo lloro en mi casa? Que digo yo porque estoy aquí. ¿Tú sabes si yo me la... yo me levanto y me acuesto llorando ahora mismo y ¿qué tengo que hacer? ¿Ponerme a llorar ahora? Voy a seguir mi vida, punto, a quien le guste bien y a quien no que tire, pero en los momentos vulnerables todos somos vulnerables, lo que pasa es que es muy fácil criticar.
- CH: Te pregunto cómo colaboradora, no como si pareja o no. ¿Te gustaría que solucionase las cosas Cayetano con su hermano Francisco o no?
- TAMARA: Yo he dicho, mantengo, que yo no voy a entrar absolutamente en nada porque no es mi tema y yo no voy a entrar en nada de eso. Pero evidentemente yo soy una persona que le da alergia al conflicto, alergia al conflicto. Y todos sabemos lo que es moverse en un conflicto que no creo que a nadie nos agrade. Entonces yo le deseo lo mejor a todo el mundo, evidentemente.
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- CH: Con Fran si te llevas bien, ¿no? ¿tienes contacto?
- TAMARA: ¿Con qué Fran?
- CH: Rivera, tú, no sé si cuñado...
- TAMARA: No, si él lo dijo, Francisco, yo no nos conocemos. Es que yo no tengo pudor al... Pero me preguntas esto, es que yo no tengo relación con Francisco porque no lo conozco de una vez. Hace más años que la Tana. Quiero decir, ¿sabes? Anda, que yo también digo... ¡Ay, por favor! Cómo ha sonado eso. No, es un dicho que no sabemos, por favor, no. Que hace más años que yo, ¿sabes? Que tenía yo 23. No, hombre, no, esto no se hace con maldad, por Dios. Pero no, no, no lo conozco, es que yo no puedo opinar. Ya, hijo, es que es un dicho. No pasa nada. No, no, hombre, no. No, no, no. No tengo relación. Que no puedo decirte nada.