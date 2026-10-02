Knowmad Mood adquiere la argentina CDA Informática por 12,4 millones para impulsar su crecimiento

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La multinacional tecnológica especializada en soluciones de transformación digital Knowmad Mood ha adquirido el 100% de la compañía tecnológica argentina CDA Informática por un precio fijo de 14 millones de dólares (12,4 millones de euros), al que se sumará un incentivo adicional en el caso de que la entidad ejecute satisfactoriamente un ambicioso plan de negocio durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028, según ha informado la empresa en un comunicado.

La firma adquirida cuenta con más de 500 profesionales, más de 70 grandes clientes y cuatro décadas de trayectoria en Latinoamérica.

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En el ejercicio 2025, CDA registró unos ingresos por encima de los 22 millones de dólares (19,5 millones de euros) y un resultado bruto de explotación (Ebitda) superior a los 6 millones de dólares (5,3 millones de euros), al tiempo que comenzará a consolidar sus resultados en las cuentas del grupo a partir del 1 de octubre.

Por su parte, CDA se incorporará a Knowmad Mood manteniendo su marca y su equipo de gestión en la región, el cual estará liderado por Silvina Iglesias en calidad de vicepresidenta de CDA, garantizando así la continuidad de su relación con clientes y profesionales.

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UNA PLATAFORMA DE CRECIMIENTO EN LATINOAMÉRICA

La adquisición de CDA supone un salto de escala para Knowmad Mood en Latinoamérica.

CDA cuenta con actividad en Argentina, México, Uruguay, Chile y Perú, mercados desde los que presta servicios tecnológicos a grandes organizaciones y desarrolla proyectos de alcance internacional.

En este sentido, la operación refuerza la capacidad de delivery desde Latinoamérica mediante la combinación de talento especializado, proximidad y una estructura regional con capacidad para prestar servicios a ambos lados del Atlántico.

Asimismo, CDA aporta una cartera de más de 70 grandes clientes y un conocimiento especialmente relevante de la industria financiera latinoamericana, junto con relaciones de largo plazo con grandes cuentas corporativas.

Por todo ello, la combinación de ambas compañías abre nuevas oportunidades de crecimiento a través de cuatro palancas principales: el 'cross-selling' de las capacidades de Knowmad Mood sobre la cartera de CDA, la prestación de servicios de CDA a clientes europeos y norteamericanos del grupo, el desarrollo de Latinoamérica como plataforma de delivery para proyectos internacionales y el crecimiento conjunto en el sector de la banca y los servicios financieros.

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CUATRO DÉCADAS DE EXPERIENCIA TECNOLÓGICA

Fundada en 1986 y con sede central en Buenos Aires (Argentina), CDA cuenta con más de 500 profesionales y presta servicios a grandes organizaciones de banca y servicios financieros, seguros, telecomunicaciones, energía, petróleo y gas, automoción, salud y retail.

Su actividad se concentra en cuatro ámbitos: software y aplicaciones; cloud e infraestructura; 'quality engineering' y 'testing'; e inteligencia artificial (IA), automatización y datos.

EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2025-2028

La adquisición de CDA constituye un nuevo paso en la ejecución del plan estratégico 2025-2028 de Knowmad Mood y combina dos de sus principales vectores de crecimiento, que son la internacionalización y la incorporación de compañías que aporten escala, especialización y acceso a nuevos mercados y clientes.

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Esta operación, que está orientada a la creación de valor y a la expansión internacional, representa la novena adquisición realizada por Knowmad Mood desde el año 2022, tras la cual la compañía contará con más de 3.500 profesionales.

En el ámbito financiero, Knowmad Mood cerró 2025 con unos ingresos consolidados auditados de 270,1 millones de euros y prevé alcanzar en 2028 los 550 millones de euros de ingresos, así como 48 millones de euros de Ebitda normalizado.

Asimismo, el negocio internacional proforma de 2025 pasaría a representar aproximadamente el 21,4% de los ingresos del grupo, frente al objetivo del 25% fijado para el plan estratégico, mientras que América habría supuesto en 2025 proforma el 8,6% de la facturación.

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Con esta operación, Knowmad Mood continúa ejecutando una estrategia de crecimiento y creación de valor que combina desarrollo orgánico y adquisiciones selectivas, al tiempo que mantiene una sólida capacidad financiera para seguir 'advancing' en los objetivos de su plan estratégico.