Taiwán emplea cañones de agua para expulsar a un pesquero chino cerca de la isla Pratas

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Taipéi, 2 oct (EFE).- La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán empleó cañones de agua para expulsar a un pesquero chino que faenaba cerca de la isla Pratas, un territorio administrado por Taipéi y reclamado por Pekín en el mar de China Meridional, informaron este viernes fuentes oficiales taiwanesas.

El incidente se produjo en la tarde local del jueves, cuando el buque Yunlin de la CGA detectó dos pesqueros de bandera china, el 'Yue Hui Dong Yu 75066' y el 'Jin Sha', que faenaban "de forma ilegal" unos 50 kilómetros al este de Pratas, dentro de las "aguas restringidas" de Taiwán, indicó la autoridad marítima en un comunicado.

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El Yunlin emitió advertencias por megafonía para que abandonaran la zona: el 'Yue Hui Dong Yu 75066' levó anclas y se marchó, pero el 'Jin Sha' se negó a hacerlo y, tras tres avisos sin respuesta, el guardacostas taiwanés lanzó agua al aire durante 30 segundos a 200 metros de la embarcación.

"Como no surtió efecto, (el Yunlin) se fue acercando gradualmente y roció la cabina de mando durante 90 segundos. A continuación, el 'Jin Sha' levó anclas y se alejó, y el Yunlin dejó de dirigir el cañón de agua contra él", señaló la CGA, aclarando que el chorro evitó "en todo momento" a los marineros que se encontraban en cubierta.

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Posteriormente, el motor del 'Jin Sha' se quedó sin propulsión y el Yunlin permaneció a su lado, les hizo llegar 35 raciones de comida caliente a los miembros de su tripulación y después remolcó el pesquero fuera de las "aguas restringidas" taiwanesas, operación que culminó hacia las 23:00 horas (15:00 GMT) del jueves.

"Los buques de la Guardia Costera mantuvieron la vigilancia en la zona y, a las 06:15 horas de hoy (22:15 GMT del jueves), entregaron sin incidentes el 'Jin Sha' al buque de trabajo chino 'Hai Yang Shi You 681', que lo remolcó de regreso", explicó el organismo.

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La CGA denunció además que los pesqueros chinos han intensificado sus incursiones para faenar en aguas taiwanesas, con capturas que "a menudo se cuentan por toneladas", lo que vulnera "gravemente" el orden en las aguas bajo jurisdicción de Taipéi.

"La Guardia Costera insta a la parte china a contener a sus pesqueros para que no vuelvan a faenar traspasando los límites", recalcó la entidad, que también prometió seguir desplegando buques para defender "con firmeza" la soberanía nacional y la seguridad marítima.

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Este suceso se produce en medio de los esfuerzos de Taipéi por reforzar las defensas de sus islas periféricas ante la presión de China, que en los últimos meses ha redoblado su presencia marítima en torno a Taiwán y sus enclaves.

De hecho, la CGA capturó esta misma semana dos pesqueros chinos que faenaban "ilegalmente" cerca del archipiélago de Pescadores (Penghu), controlado por Taipéi y situado a unos 50 kilómetros de la costa occidental de Taiwán. EFE

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