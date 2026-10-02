Sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de octubre de 2026 (19.30 GMT)

Guardar

Madrid, 2 oct (EFE).-

SÁBADO 3

PUBLICIDAD

Riga.- Letonia, país báltico con unos 450 kilómetros de frontera con Rusia y Bielorrusia, celebra elecciones legislativas para renovar los cien escaños del Parlamento o Saeima y definir el próximo Gobierno, después de caer la pasada primavera la coalición gubernamental que dirigía Evika Siliņa tras la incursión de drones procedentes de la guerra ruso-ucraniana y con el actual primer ministro, Andris Kulbergs, y su partido Lista Unida (AS) al frente de los sondeos.

(Vídeo)(Foto)

Sao Paulo - Los brasileños acuden este domingo a las urnas para la primera vuelta de las elecciones, que están polarizadas entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el opositor Flávio Bolsonaro.

(Vídeo)(Foto)

Río de Janeiro (Brasil).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el principal candidato opositor, Flávio Bolsonaro, participan en actos con electores en São Paulo y Río de Janeiro, respectivamente, en la víspera de las elecciones de este domingo.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Amazonía.- Las autoridades electorales transportan las urnas electrónicas en barco a las comunidades remotas en la Amazonía.

(Vídeo)(Foto)

La Habana.- La caída en las llegadas de visitantes internacionales y la crisis en Cuba han llevado a los emprendedores en Viñales, uno de los destinos turísticos más populares de la isla, no solo a reconvertir sus negocios, sino a prepararse para sobrevivir a otro periodo de incertidumbre ante una difícil temporada alta del turismo en noviembre.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de México.- La ceremonia de los Premios Ariel regresa a la Ciudad de México con 'En el camino', del director David Pablos, como la película con el mayor número de nominaciones, seguida por 'Aún es de noche en Caracas' y 'El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)'.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

La Haya.- Clases clandestinas en el salón, inteligencia artificial para aprender matemáticas, teléfonos para estudiar, y redes secretas de mujeres que ayudan a otras: así esquivan las afganas las prohibiciones de los talibanes que las han expulsado de la educación, del mercado laboral y del espacio público, explica a Efe la activista afgana Wazhma Frogh.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Bogotá - La montaña de basura que genera Bogotá se acumula desde hace años junto a otra: la que acoge los cultivos y viviendas de Mochuelo Alto, una aldea en la que las familias conviven con el olor, el ruido y los problemas sanitarios que arrastra el mayor vertedero de América Latina.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Lima.- Las 60 personas que viven en la modesta residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados ubicada en el Callao (Perú) aguardan con emoción la visita que les hará el papa León XIV el 16 de noviembre, una fecha que han marcado en el calendario y que les ha devuelto "las ganas de vivir".

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- 'Maestro’ es un videojuego avalado por el éxito. Un simulador de director de una orquesta sinfónica que ahora da el salto a consolas con una original propuesta en la que el jugador tendrá que demostrar su ritmo, habilidad y dirección musical en el salón de su casa para conducir a sus músicos no solo en obras clásicas sino en bandas sonoras como 'Star Wars', 'El señor de los anillos' o 'Harry Potter'.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Málaga (Madrid).- El actor Christopher Lambert repasa su trayectoria y habla sobre algunos de los personajes y películas en las que ha participado. Palacio de Ferias y Congresos.

(Vídeo)(Foto)

Málaga (España).- El actor Richard Dean Anderson, protagonista de McGyver, conversa sobre cómo construir un héroe en la Comic-Con Málaga. Palacio de Ferias y Congresos.

(Vídeo)(Foto)

Málaga (España).- La Comic-Con Málaga acoge la presentación de novedades de Disney, Marvel y 20th Century Studios, con la presencia de Paul Bettany, que compartirá nuevos detalles sobre Vision Quest.

(Vídeo)(Foto)

Tegucigalpa.- Honduras recuerda los 234 años del nacimiento del prócer Francisco Morazán, cuyos restos sepultados por su voluntad en El Salvador, recién han sido cambiados de mausoleo por el presidente de ese país, Nayib Bukele, lo que algunos hondureños aplauden y otros cuestionan porque creen que el gobernante estaría haciendo política con la figura del prócer centroamericano.

(Vídeo)(Foto)

Islamabad.- El principal partido opositor paquistaní, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), marcha a Islamabad para exigir la liberación de su fundador, el exprimer ministro Imran Khan.

(Vídeo)(Foto)

DOMINGO 4

Sao Paulo.- Brasil celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el opositor Flávio Bolsonaro entre los principales candidatos a la jefatura del Estado.

(Vídeo)(Foto)(Directo)

Sarajevo.- La república exyugoslava de Bosnia-Herzegovina celebra hoy elecciones generales para nombrar a los tres miembros de la presidencia colegiada del Estado, los legisladores del Parlamento estatal y de las cámaras de las dos entidades del país, la República Srpska y la Federación de Bosnia-Herzegovina, así como a sus líderes.

(Vídeo)(Foto)

Lima - Perú celebra sus elecciones regionales y municipales, donde más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales, incluidos los alcaldes para los 43 distritos que conforman la capital Lima, donde reside casi un tercio de la población nacional.

(Vídeo)(Foto)(Directo)

La Haya.- La comunidad internacional lleva décadas “gestionando el conflicto” entre israelíes y palestinos en lugar de resolverlo, explica a EFE la activista y exvicealcaldesa de Belén Lucy Talgieh, que advierte de que sin justicia ni rendición de cuentas ante los tribunales, no hay reconciliación posible con Israel. (T

(Vídeo)(Foto)

Lisboa.- Casi 80.000 brasileños podrán votar este domingo en las elecciones presidenciales en Lisboa, el mayor colegio electoral fuera de Brasil y donde se han instalado 207 mesas electorales con 103 urnas electrónicas.

(Vídeo)(Foto)

Birmingham (R.Unido).- Congreso anual del Partido Conservador británico.

(Vídeo)(Foto)

Jan Yunis (Gaza).- La profesora gazatí Sahar Abu Shibika estaba impartiendo una clase de ciencias a niños de nueve años en una tienda de campaña en Jan Yunis (sur de la Franja) cuando una supuesta bala perdida israelí le impactó. "Sentí un dolor agudo y oí un ruido, así que intenté proteger a los alumnos", dice a EFE postrada en una cama de hospital, "cuando los alumnos vieron que estaba cubierta de sangre, se asustaron y entraron en pánico".

(Vídeo)(Foto)

París.- Lacoste presenta en la Semana de la Moda de París su colección femenina para la temporada primavera/verano 2027.

(Vídeo)(Foto)

Roma.- "Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao..." No hay protesta en la que no se entone este antiguo himno de resistencia pero, aunque su alcance sea ya global, cantado desde las frías trincheras de Ucrania hasta las ruinas de Gaza o en las calles 'antitrumpistas' de Estados Unidos, su origen todavía es cuestionado. ¿Desde cuándo cantamos la 'Canción del Partisano?

(Vídeo)(Foto)

LUNES 5

Sao Paulo.- Las autoridades electorales de Brasil terminan el recuento de las elecciones legislativas y divulgan el reparto de escaños de la Cámara de los Diputados.

(Vídeo)(Foto)

Estocolmo.- El Instituto Karolinska de Estocolmo da a conocer el Premio Nobel en Fisiología o Medicina.(Vídeo)(Foto)

Puerto Príncipe.- Inicio de la campaña electoral en Haití para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas así como el referendo para ratificar las enmiendas a la Constitución.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- La ministra de Exteriores finlandesa, Elina Valtonen, recibe al ministro de Exteriores español, José Manuel Albares.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro de Lituania, Mindaugas Sinkevicius, en un encuentro que estará dominado por tema de seguridad y defensa, como el fortalecimiento del flanco oriental de la OTAN.

(Vídeo)(Foto)

París.- Presentación a la prensa la exposición 'Belmondo, le Magnifique', que podrá visitarse del 7 de octubre de 2026 al 31 de enero de 2027, y recorre la trayectoria de uno de los grandes iconos del cine francés, desde su papel revelación en À bout de souffle (1960) hasta una carrera de unos 90 filmes en la que combinó comedia, acción y drama.

(Vídeo)(Foto)

París.- El Museo Picasso de París abre las puertas al universo de Kurt Schwitters, figura inclasificable de la abstracción alemana, pionero del collage y la poesía sonora, en una exposición con más de 300 obras, incluida una recreación de su mítico Merzbau.

(Vídeo)(Foto)

París.- Rueda de prensa tras el partido de Francia-Bélgica en Liga Naciones.

(Vídeo)(Foto)

lgs/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.