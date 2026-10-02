Organizaciones civiles demandan al ICE por abusos y hacinamiento en centro de Florida

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Miami (EE.UU.), 2 oct (EFE).- Varias organizaciones civiles demandaron este viernes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en nombre de los migrantes bajo custodia en el centro de procesamiento de Miramar, en el sur de Florida.

"Pedimos al tribunal que obligue al ICE a dejar de usar Miramar como el centro de detención para el que nunca fue construido. Denegar a las personas retenidas en Miramar necesidades básicas como camas, comida, agua y atención médica es deshumanizante y peligroso. El ICE debe rendir cuentas", dijo en un comunicado el subdirector legal para justicia de inmigrantes del Centro Legal para la Pobreza del Sur (SPLC).

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El SPLC, junto a Americans for Immigrant Justice (AI Justice), alega que las condiciones en ese lugar son "degradantes y peligrosas" y quebranta la Constitución estadounidense.

Varias personas que permanecieron detenidas allí aseguraron a su salida que fueron víctimas de un patrón de abusos, marcado por el hacinamiento en las habitaciones, la falta de acceso a duchas durante semanas o la escasa seguridad alimentaria.

Ambas organizaciones también criticaron la falta de personal médico en el lugar y de un sistema para responder a emergencias médicas, y lamentaron que se hayan denegado visitas legales o llamadas a los migrantes.

Otro de los incumplimientos que señala la demanda es la retención de personas durante días seguidos, lo que supera "con creces" el límite de 12 horas establecido por la propia política de la agencia

El hacinamiento de migrantes, que ha llegado a alcanzar el 600 %, impide que muchos de ellos puedan acostarse, o les obliga a dormir por turnos o sobre escritorios de oficina, de acuerdo con el comunicado.

"Mantener a alguien en las condiciones inhumanas detalladas en esta demanda significa que a nuestros congéneres no se les están concediendo los derechos humanos básicos. Esa obligación no termina solo porque las personas estén retenidas fuera de la vista del público, lejos de sus familias, comunidades y abogados", expresó la directora ejecutiva de AI Justice, Sui Chung.

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Activistas y otras organizaciones comunitarias convocan con frecuencia actos frente a las puertas del centro de Miramar en protesta por las condiciones en su interior, sin éxito por el momento.

La congresista por Florida Debbie Wasserman Schultz realizó una visita de inspección no anunciada el pasado julio, en la que dijo que encontró a unas 150 personas hacinadas en celdas, durmiendo hombro con hombro en el suelo junto a inodoros expuestos y a menudo atascados.

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La demanda se produce un mes después de que dos investigaciones del Gobierno estadounidense revelaran condiciones de hacinamiento y abusos sistemáticos en dos centros de detención en el sur de Florida.EFE