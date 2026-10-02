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"THE SPONGEBOB MUSICAL" SE LANZA AL MAR POR PRIMERA VEZ EN HERO OF THE SEAS DE ROYAL CARIBBEAN

PR Newswire

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MIAMI, 2 de octubre de 2026

Inspirada en el exitoso musical de Broadway y en la serie animada de Nickelodeon, la nueva producción dará vida al mundo de Bikini Bottom en las nuevas vacaciones familiares de la clase Icon, que se estrenarán en agosto de 2027

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MIAMI, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean presenta "The SpongeBob Musical,*" la primera producción en el mar inspirada en el espectáculo de Broadway ganador del premio Tony en Hero of the Seas, cuando las cuartas vacaciones de la clase Icon zarpen de Miami en agosto de 2027. Como parte de la audaz oferta de entretenimiento en las nuevas vacaciones familiares, este espectáculo lleno de aventuras darávida al vibrante mundo de Bikini Bottom en el Royal Theater. "The SpongeBob Musical" se une al galardonado portafolio de entretenimiento de Royal Caribbean, que sigue ampliando los límites de experiencias en el escenario, aire, agua y hielo para vacacionistas de todas las edades.

"En Royal Caribbean, nos enfocamos en crear experiencias increíbles que unan a familias de todas las edades de formas significativas e inolvidables", dijo Christi Coachman, vicepresidenta de entretenimiento de Royal Caribbean. "Nuestra oferta de entretenimiento en Hero of the Seas está diseñada con algo para todos los gustos. 'The SpongeBob Musical' cumple con este objetivo al unir a distintas generaciones a través de una historia que las familias conocen y adoran, al tiempo que exhibe la creatividad, la tecnología de vanguardia y la producción de primer nivel que solo se pueden ver en unas vacaciones en Royal Caribbean."

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Desde las profundidades del mar hasta en alta mar, "The SpongeBob Musical" en Hero transformará la querida serie animada de Nickelodeon y el espectáculo de Broadway nominado 12 veces al Tony en una producción reinventada para toda la familia que solo se puede disfrutar en Royal Caribbean. Llena de giros inesperados, personajes inolvidables, canciones de éxito y, sobre todo, amistad, la aventura mostrará que los héroes pueden surgir incluso de los lugares más inesperados, mientras SpongeBob y sus amigos de Bikini Bottom compiten contra el tiempo para salvar su ciudad de la destrucción total.

Más allá del entretenimiento revolucionario para todas las edades, los vacacionistas pueden lanzarse de lleno a la aventura en ocho vecindarios con experiencias que incluyen:· Crown's Edge, parte pasarela aérea, parte experiencia de tirolina suspendida a casi 47 metros sobre el océano

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· Category 6, el parque acuático más grande del mar

· Nueve piscinas, incluyendo la nueva piscina Coconut Cove y The Hideaway solo para adultos, que cuenta con dos piscinas y el bar en piscina más grande del mar

· 28 lugares para comer, incluyendo el Orleans Parrish Supper Club de varios platos; una experiencia gastronómica inmersiva en un vagón de tren en Royal Railway – Hero Station; clases prácticas de cocina en un nuevo espacio que se revelará más adelante y más

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· Alojamientos familiares completamente nuevos, incluyendo el Ultimate Family Treehouse, una casa de tres niveles que cuenta con terraza en la azotea, hidromasaje y una zona para adolescentes de dos plantas

Hero llevará a los vacacionistas a aventuras de siete noches por el Caribe Oriental y Occidental desde Miami, con cada aventura visitando Perfect Day CocoCay, el mejor destino valorado de Royal Caribbean en las Bahamas. Los aventureros pueden elegir explorar lugares del Caribe Occidental como Cozumel, México, y Roatán, Honduras, o dirigirse a destinos tropicales del Caribe Oriental como Charlotte Amalie, St. Thomas y Philipsburg, St. Maarten.

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Para más información sobre Hero, los vacacionistas pueden visitar la página web de Royal Caribbean website.

Acerca de Royal Caribbean Royal Caribbean, parte de Royal Caribbean Group (NYSE: RCL), ha ofrecido vacaciones memorables durante más de 50 años. Los barcos innovadores y los destinos exclusivos de la línea de cruceros revolucionan las vacaciones con innovaciones y una combinación integral de experiencias, desde actividades llenas de adrenalina y formas de relajarse hasta gastronomía y entretenimiento, para todo tipo de familias y vacacionistas. Votada como "Mejor Línea de Cruceros en General" durante 23 años consecutivos en los Travel Weekly Readers Choice Awards, Royal Caribbean crea recuerdos con aventureros en más de 300 destinos en 80 países de los siete continentes, incluyendo Perfect Day CocoCay en Las Bahamas y Royal Beach Clubs en Paradise Island y Santorini, además de Royal Beach Club Lelepa que llegará pronto.

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Los medios pueden mantenerse actualizados siguiendo @RoyalCaribPR en X y visitando www.RoyalCaribbeanPressCenter.com. Para información adicional o para reservar, los viajeros pueden visitar www.RoyalCaribbean.com, llamar al (800) ROYAL-CARIBBEAN o contactar con su asesor de viajes.

Acerca de "The SpongeBob Musical" "The SpongeBob Musical" está basado en la querida serie animada creada por Stephen Hillenburg y cuenta la historia del optimista SpongeBob y sus amigos irresistibles que se unen para salvar su mundo submarino de la destrucción volcánica. El musical cuenta con un libro del escritor y músico Kyle Jarrow, nominado al premio Tony y ganador del premio Obie, con canciones originales de Yolanda Adams, Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, Sara Bareilles, Jonathan Coulton, Alexander Ebert de Edward Sharpe & The Magnetic Zeros, The Flaming Lips, Lady A, Cyndi Lauper, John Legend, Panic! At the Disco, Plain White T's, They Might Be Giants y T.I., además de canciones de David Bowie, Tom Kenny y Andy Paley. Letras adicionales son de Jonathan Coulton, con música adicional de Tom Kitt. La producción musical fue concebida por la renombrada escritora y directora ganadora del Drama Desk Award, Tina Landau.

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Acerca de Paramount Products & Experiences Paramount Products & Experiences supervisa todas las licencias, el merchandising y las experiencias basadas en ubicaciones para Paramount, una empresa de Skydance Corporation (Nasdaq: PSKY), una destacada compañía global de medios y entretenimiento de próxima generación. La división da vida a franquicias icónicas y personajes queridos a través de productos innovadores y experiencias inmersivas en categorías como juguetes, ropa, publicaciones, alimentos y bebidas, parques temáticos, hoteles, cruceros, atracciones y entretenimiento en vivo. Su portafolio global se alimenta de contenido de marcas como Nickelodeon, Paramount Pictures, CBS, MTV, Comedy Central y Paramount+, así como de franquicias populares entre los fans como PAW Patrol, SpongeBob SquarePants, Teenage Mutant Ninja Turtles, Star Trek y Yellowstone. Para explorar nuestra gama de productos de consumo y mercancía de marca Paramount, visita ParamountShop.com.

* THE SPONGEBOB MUSICAL de Nickelodeon, basado en la serie de Stephen Hillenburg con un libro de Kyle Jarrow, se presenta en acuerdo con Concord Theatricals. ©2026 Viacom International Inc. Todos los derechos reservados. Nickelodeon, SpongeBob y todos los títulos, logotipos y personajes relacionados son marcas registradas de Viacom International Inc. www.concordtheatricals.com.

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FUENTE Royal Caribbean International