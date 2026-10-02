Récord histórico de relatos en los concursos de la APDV: más de 600 entre los dos

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Más de seiscientos textos ha recibido el correo de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV) para participar en el XII Concurso de relatos cortos Ángel María de Pablos y el III Concurso de microrrelatos. En concreto, 219 y 421 respectivamente, lo que demuestra la buena salud del certamen, con un cincuenta por ciento más de escritos que los recibidos en la edición de 2025 y con una procedencia que recoge a autores de toda Hispanoamérica, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Noruega, Israel, India, Rusia o Argelia.

Ahora, diferente socios de la APDV realizarán una primera lectura de los textos para definir los finalistas en los dos concursos, y después tendrán una segunda lectura a cargo de un jurado formado por periodistas y hombres y mujeres del deporte de Valladolid.

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Los tres primeros clasificados en la categoría de relatos cortos recibirán unos premios de 800, 350 y 200 euros; además de 100 euros el mejor relato local; 500, 300 y 200 euros serán los premios que recibirán los tres mejores microrrelatos.

Los ganadores de la pasada edición fueron Pedro Beltrán (de Torrejón) con 'El vuelo de Carmen', como mejor relato corto; Samuel Pino (de Valladolid), como mejor relato local; y Marcos Dios (de Vigo), como mejor microrrelato.

El acto de entrega de los galardones, con la obligada presencia de los autores o de sus representantes, se realiza en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial. El concurso Ángel María de Pablos cuenta con los patrocinios del Ayuntamiento de Valladolid, Fundación Municipal de Deportes, Fundación Caja Rural de Zamora, CDO Covaresa y la bodega palacio de Villachica.

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