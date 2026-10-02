Parlamento de Bolivia discute caso de fiscal general acusado de encubrir al narcotráfico

Guardar

La Paz, 2 oct (EFE).- El Parlamento de Bolivia instaló este viernes una sesión para analizar la situación del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, detenido y acusado por el Gobierno de supuestamente liderar una estructura de protección institucional a organizaciones de narcotraficantes.

El presidente en ejercicio del Legislativo y titular del Senado, Diego Ávila, explicó que se prevé recibir un informe del ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, sobre la detención de Mariaca, del fiscal departamental de la región de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y de otros involucrados.

PUBLICIDAD

Ávila explicó que el Legislativo tratará un proyecto de ley presentado por algunos legisladores para instaurar mecanismos de suplencia temporal del fiscal general en caso de ausencia temporal o permanente.

Previamente, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, declaró que el Legislativo deberá tomar una decisión para "apartar" a Mariaca del cargo de "manera temporal", definir el procedimiento para su "procesamiento adecuado" y las autoridades que, de forma "transitoria", asumirán las responsabilidades en la Fiscalía General.

PUBLICIDAD

El senador José Manuel Ormachea, de la fuerza opositora Libre, afirmó que su bancada va a "apoyar la lucha contra el crimen organizado y se va a deliberar sobre la situación del Ministerio Público" para aclarar las acusaciones contra Mariaca.

Mariaca fue detenido el miércoles acusado por el Gobierno boliviano de liderar una "organización criminal" que protegía al "narcoterrorismo" en el país.

Su detención ocurrió dos días después de que el Gobierno de EE.UU. lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente".

PUBLICIDAD

Además de Mariaca, fueron detenidas otras 13 personas, incluidos tres fiscales, y la Policía busca al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien fue candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los exmandatarios Evo Morales y Luis Arce.

El ministro Oviedo dijo al canal privado Cadena A que Mariaca tenía "antecedentes" de protección a la organización del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de asumir como fiscal general.

En julio de 2023, cuando Mariaca era fiscal departamental de Santa Cruz, Marset logró huir de un operativo para su captura y estuvo prófugo hasta marzo pasado, cuando se desarrolló otra operación sin participación de la Fiscalía y fue enviado a EE.UU., donde está detenido.

PUBLICIDAD

El nombre de Marset volvió a sonar en medio de la detención de Mariaca por un video difundido en medios locales en el que el uruguayo supuestamente dice que el fiscal general es su "amigo", aunque la autenticidad de esas imágenes no ha sido comprobada.