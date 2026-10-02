Mueren dos personas y 30 resultan heridas tras nuevos ataques aéreos de Rusia sobre Járkov

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Las autoridades ucranianas han denunciado este viernes la muerte de dos personas como consecuencia de nuevos bombardeos rusos sobre la provincia de Járkov, que han dejado además cerca una treintena de heridos, algunos de ellos menores de edad.

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha informado del uso de hasta tres bombas aéreas guiadas en los ataques que han caído sobre zonas residenciales de los distritos de Slobidski y Nemishlians.

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Mientras, el alcalde de Járkov, Igor Terejov, ha detallado que cerca de medio centenar de edificios se han visto afectados y ha advertido de un aumento de los ataques sobre la ciudad en un momento en el que están intensificando los trabajos para reforzar y proteger las instalaciones energéticas de cara al invierno.