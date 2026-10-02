WAS presenta su Código Ético y renueva su Junta Directiva

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Women Action Sustainability (WAS) ha presentado su primer Código Ético y de Conducta, además de renovar su Junta Directiva presidida por Marta González-Moro -quien hasta ahora ocupaba el puesto de Tesorera- e incorporar su primera Dirección General, como ha dado a conocer en un acto celebrado esta semana en Sagardoy Business & Law School.

Como indica la entidad, en el caso del Código permitirá dotar a WAS de mecanismos propios de gobernanza. El documento, alineado con el Pacto Mundial de la ONU y los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs), se aplicará a la Junta Directiva, a las socias y a las entidades que colaboran con WAS.

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Para velar por su cumplimiento, WAS ha creado un Comité de Ética independiente, formado por entre tres y cinco socias de reconocida trayectoria, y un Canal Ético confidencial para la presentación de denuncias, con un compromiso de respuesta en un máximo de siete días. El Código establece además un régimen de sanciones proporcionales que, en los casos más graves -greenwashing doloso, corrupción o acoso-, puede llevar a la pérdida definitiva de la condición de socia.

El Código refuerza también la independencia técnica de WAS ya que los patrocinadores y aliados de la Asociación no tienen influencia en sus conclusiones o recomendaciones, y deben adherirse formalmente a sus principios para poder colaborar con la Asociación.

"En un momento de fatiga informativa y polarización, WAS quiere seguir siendo una voz que aporte rigor, evidencia y confianza. Este Código Ético es la mejor forma de empezar esta nueva etapa: con reglas claras y un compromiso firme con la integridad", ha afirmado la presidenta de WAS, Marta González-Moro

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WAS ha renovado también su Junta Directiva, que queda encabezada desde la Asamblea del 23 de septiembre por Marta González-Moro, quien sustituye en el cargo a Mónica Chao. Incorpora además su primera Dirección General, cargo que desde el 1 de octubre ocupa María Ángeles Huerta, socia de WAS e ingeniera industrial con una trayectoria centrada en la innovación, la sostenibilidad y las alianzas estratégicas.

Con esta nueva estructura, WAS afirma que avanza en su hoja de ruta, organizando su actividad en torno a tres grandes áreas: socias, para fomentar el networking y la participación activa de la comunidad; actividad, vertebrada a través de Think Tanks, programas como WAS Circulamos y el programa de Mentoring, y las vocalías que coordinan su ejecución; y alianzas, con el objetivo de mantener y renovar el Consejo Asesor de WAS y fortalecer la colaboración con líderes empresariales, instituciones y academia. Además, la gobernanza y la transparencia se consolidan como ejes centrales del nuevo plan estratégico.

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