Los hutíes califican de "calumnia flagrante" las acusaciones de Arabia Saudí sobre un ataque contra Medina

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El Consejo de la Shura, la Cámara Alta del Parlamento bicameral de Yemen controlado por los rebeldes hutíes, ha señalado este viernes su "condena enérgica" de las acusaciones de Arabia Saudí sobre un intento de ataque a la ciudad de Medina, incidiendo en que se trata de una "calumnia flagrante" que muestra la "bancarrota política y moral" de Riad.

La institución yemení ha cargado contra estas afirmaciones "forman parte de los desesperados esfuerzos del régimen saudí por engañar a la opinión pública islámica e internacional", afirmando que buscan "encubrir sus fracasos e incompetencia" así como "ocultar los crímenes y el asedio" contra Yemen.

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Ante las acusaciones de atacar lugares sagrados islámicos, ha recordado que el movimiento insurgente yemení ha defendido "valientemente" la mezquita de Al Aqsa y otros lugares sagrados islámicos, en referencia a sus ataques contra Israel y al apoyo al pueblo palestino.

"Quienes cumplen con su deber religioso y moral de enfrentarse a los verdaderos enemigos de la nación jamás atacarán lugares sagrados ni infraestructura civil en la tierra de las dos Mezquitas Sagradas", ha señalado la institución controlada por los hutíes.

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Esta madrugada la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí ha acusado a las milicias hutíes de atacar instalaciones eléctricas en un distrito de la histórica ciudad de Medina, asegurando que es una nueva "provocación" contra "los sentimientos mulsumanes de todo el mundo".

Este caso se suma a un episodio similar el pasado septiembre cuando se produjo un supuesto intento de ataque huti contra La Meca, que el grupo rebelde negó.