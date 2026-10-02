La líder socialdemócrata de Suecia emprende un segundo intento para formar Gobierno

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La líder del Partido Socialdemócrata de Suecia y ex primera ministra del país, Magdalena Andersson, ha recibido del presidente del Parlamento, Andreas Norlen, un segundo mandato para intentar la formación de Gobierno a pesar del fracaso de sus primeras conversaciones exploratorias a principios de esta semana.

Los socialdemócratas de Andersson se convirtieron en la formación más votada en las elecciones del 13 de septiembre pero ha sido incapaz para culminar las conversaciones para la formación de un Ejecutivo, principalmente por la decisión del Partido de Izquierda de apoyar al conservador Norlén para continuar al frente del Riksdag.

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"Tras las conversaciones que he mantenido, he decidido que Magdalena Andersson continuará con su misión exploratoria", ha declarado Norlen este viernes en rueda de prensa. Tarea que comenzará este próximo lunes. Andersson dispondrá de una semana y tendrá que informar a Norlén de los resultados el próximo 12 de octubre.

Los resultados de las últimas elecciones dieron una mayoría ajustada al bloque de cuatro partidos encabezado por los socialdemócratas de Andersson, que recabaron 176 de los 349 escaños del Riksdag, frente a los 173 obtenidos por el bloque conservador formado por el anterior Gobierno tripartito y los populistas de derecha.

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