La justicia estadounidense avala a Google ante las demandas por el impacto de AI Overivews y el desvío de tráfico web

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Un juez federal estadounidense ha desestimado las demandas interpuestas contra Google que acusaban a la tecnológica de desviar tráfico web mediante su función de resumen AI Overviews, al no sostenerse ante la ley antimonopolio del país.

AI Overviews, son los resúmenes generados por inteligencia artificial (IA) que aparecen en la parte superior de los resultados de búsqueda de Google para responder de forma directa y resumida a las preguntas de los usuarios.

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Esta función llegó a España en marzo del pasado año impulsada por Gemini como una forma de encontrar información detallada y de explorar sitios relevantes en la web, según indicó Google en ese momento. Esto se debe a que los resultados incluyen enlaces destacados a las webs que hayan servido como fuente de información, para que los usuarios puedan acceder a más información de forma más sencilla.

Sin embargo, durante el pasado año 2025, Google recibió dos demandas precisamente por esta tecnología, en las que se acusaba a la tecnológica de abusar de su poder monopolístico al desviar tráfico web con los resultados de AI Overviews, lo que se traduce en pérdidas económicas para los medios y editores.

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Concretamente, las demandas fueron interpuestas por la empresa estadounidense de tecnología educativa Chegg y la compañía matriz de Rolling Stone, Penske Media Corporation, que alegaron que Google coacciona a los editores para permitir que su contenido aparezca en AI Overviews o, de lo contrario, verse expuestos a la posible desaparición de los resultados de búsqueda.

Ahora, el juez federal estadounidense Amit Mehta, que también fue el encargado del juicio que dictaminó que Google ejerce monopolio en los servicios de búsqueda 'online' en 2024, ha desestimado las demandas, tras determinar que no hay pruebas suficientes que demuestren que Google haya incumplido las leyes antimonopolio con AI Overviews.

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Así se detalla en un dictamen compartido el miércoles 30 de octubre y recogido por medios como The Verge, en el que el juez ha matizado que los demandantes "solo han alegado que tienen la expectativa de que Google les envíe tráfico de búsqueda si ponen su contenido a disposición de forma gratuita", sin embargo, ha sentenciado que "una expectativa no es un acuerdo. Es simplemente el funcionamiento de un buscador".

Esta decisión se enmarca en un momento en el que el tráfico a las páginas web de origen se ha reducido drásticamente, ya que los usuarios suelen conformarse con la respuesta rápida que se les ofrece en lugar de profundizar en ella.

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Estos cambios en el consumo de información digital tienen repercusiones en la economía digital, afectando principalmente a los ingresos que obtienen las páginas web por publicidad según las visitas que reciben.

Por su parte, ante las críticas sobre el impacto de la IA en el tráfico web, Google ya ha compartido anteriormente que, en realidad, ha provocado un crecimiento en los clics de calidad. Esto es, cuando las personas se quedan en la página web en lugar de salir rápidamente.

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Teniendo todo ello en cuenta, cabe destacar que precisamente este jueves, Google compartió el despliegue de un programa piloto con el que ha remunerado a cerca de cien editores y medios de comunicación por contribuir "significativamente" con sus artículos en sus servicios de búsqueda de inteligencia artificial avanzada, como los resúmenes de 'AI Overviews'.