El piloto español Álex Márquez (Ducati) domina una apretada 'Practice' en Motegi

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El piloto español Álex Márquez (Ducati) cerró este viernes como el más rápido de la primera jornada de entrenamientos de la categoría de MotoGP del Gran Premio de Japón, decimosexta cita del Mundial de Motociclismo que se disputa en el circuito de Motegi, tras dominar una apretada 'Practice' por delante de Pedro Acosta (KTM) y de Marc Márquez (Ducati).

La primera toma de contacto en el trazado japonés, punto de inicio de la siempre importante gira por Asia y Australia, vislumbra un apasionante fin de semana, con la esperada batalla entre las Aprilia y las Ducati, con la KTM del 'Tiburón' de Mazarrón aparentemente lista para inmiscuirse también.

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De momento, el viernes no dejó como el mejor del día a ninguno de los tres clasificados del campeonato, con el líder, Jorge Martín (Aprilia), el más rezagado de ellos y con algo de terreno que recuperar de cara a la pelea por la 'pole' de este sábado, y con Marc Márquez y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) separados por muy poco.

Sin embargo, el más rápido fue Álex Márquez, que logró además el mejor tiempo de la jornada con nuevo récord de la pista, una vuelta rápida de 1:42.811, mejorando el 1:42.911 con el que el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) salió desde la primera plaza de la parrilla el año pasado.

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No fue el único que batió este crono del doble campeón del mundo de la categoría 'reina', ya que Acosta, que viene de ganar en Austria su primera carrera larga en MotoGP, se quedó a tan sólo 76 milésimas del de Cervera. Y muy cerca, a justo una décima, y con el mismo tiempo récord de 2025 de su compañero en Ducati, estuvo un Marc Márquez dispuesto a resarcirse en Motegi de su último complicado fin de semana en busca de recuperar el liderato de la general.

El actual campeón fue el último piloto en poder bajar de la barrera del 1:43, aunque el cuarto mejor tiempo, de Marco Bezzecchi, estuvo a punto de hacerlo y su 1:43.029 le dejó a dos décimas del menor de los hermanos Márquez. El 'Top 5' lo cerró el también italiano Enea Bastianini (1:43.160), muestra de que la KTM puede ir bien.

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En cambio, las cosas no le fueron aparentemente tan positivas al español Jorge Martín. El líder del campeonato fue segundo en la primera sesión libre, pero en la 'Practice' no pudo estar con los mejores y se quedó a casi medio segundo de Álex Márquez con el octavo mejor registro (1:431:43.275). Por delante de él, el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha) y por detrás, las Honda del brasileño Diogo Moreira y del francés Johann Zarco para completar el 'Top 10' que no tendrá que pasar por la 'Q1'.

Por otro lado, en la categoría de Moto3, el más rápido del viernes fue el argentino Marco Morelli (KTM), por apenas 16 milésimas sobre el japonés Ryusei Yamanaka (KTM), y con el líder del Mundial, el español Máximo Quiles (KTM), sexto, mientras que en Moto2, mandó el colombiano David Alonso (Kalex) por delante de los dos primeros clasificados del campeonato, los españoles Manu González (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro), por menos de una décima.

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