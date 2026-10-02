El Instituto Cervantes estrena en Francia la película sobre Adolfo Domínguez

Guardar

El Instituto Cervantes de París ha acogido este jueves el estreno de 'El eco de otras voces', la película sobre la vida y la trayectoria del diseñador Adolfo Domínguez, con la presencia de su directora y presidenta ejecutiva de la firma, Adriana Domínguez.

Tras la proyección, el periodista Abraham de Amézaga moderó una charla de la directora del film con el público alrededor de la figura del diseñador, la trayectoria de la firma y el proceso de creación del documental, según ha informado el Instituto Cervfantes.

PUBLICIDAD

"Produjimos esta película porque no existía un documento completo sobre la vida, la obra y el pensamiento de Adolfo Domínguez. Ahora ya lo hay. Él es un emblema de la moda, pero también poliédrico y un enigma", ha señalado Adriana Domínguez.

El estreno del filme en Francia coincidió con la Semana de la Moda de París y con la celebración de los 50 años de la marca de moda de autor. El documental, producido por la Fundación Adolfo Domínguez, tuvo un primer pase en el Festival de Cine de Ourense (OUFF) y se presentó posteriormente en el Museo Reina Sofía de Madrid, antes de su estreno en Filmin, Amazon Prime y FlixOlé.

PUBLICIDAD

La película recorre la vida de una de las figuras fundamentales de la moda española a través de su propio testimonio y del de voces de su entorno profesional y personal. Se adentra en aspectos menos conocidos de la biografía de Adolfo Domínguez, desde su infancia en Trives (Orense) o su paso por una cárcel franquista hasta sus años de formación en París.

El estreno de la película 'El eco de otras voces' en Francia es una de las paradas de Adolfo Domínguez en su gira de actividades conmemorativas con motivo de su 50 aniversario.

La próxima cita será en Lisboa (Portugal) el próximo 9 de octubre, donde la firma celebrará un desfile en el emblemático Pátio da Galé. Adolfo Domínguez mostrará en Moda Lisboa la colección Croma (primavera-verano 2027).

El mes de octubre incluye una gira por América Latina, donde Adolfo Domínguez presentará la película El eco de otras voces en México, Colombia, Ecuador y Argentina. En Buenos Aries también se celebrará un desfile con la colección Croma.