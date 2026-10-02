El glaciar argentino Perito Moreno registra un retroceso récord: mil metros en cien días

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Laura Guarinoni

Buenos Aires, 2 oct (EFE).- El glaciar Perito Moreno, uno de los grandes atractivos turísticos de Argentina y una de las imágenes más emblemáticas del universo del hielo, se alejó unos 910 metros de la península de Magallanes en apenas cien días y superó el récord registrado en 1899 cuando retrocedió 750 metros, según los expertos.

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Luciano Bernacchi, uno de los directores de Glaciarium - centro que monitorea el glaciar junto con la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares (PNLG)- explicó este viernes a EFE que esta aceleración podría continuar y está relacionada con la pérdida de contacto con una formación rocosa subacuática que funcionaba como un punto de apoyo natural.

"Cuando se empezó a achicar, se pudo encontrar en el fondo del lago una morena, que es como una montaña de rocas que el glaciar ha empujado", explicó Bernacchi, quien señaló que el lago Argentino, desde donde se divisa la imponente estructura de hielo, alcanza unos 160 metros de profundidad, mientras que en esa formación rocosa el fondo se eleva hasta unos 60 metros.

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El monitoreo, que se realiza mediante vuelos periódicos con drones desde mayo de 2025, registró que entre el 24 de febrero y el 4 de junio de este año el Perito Moreno perdió 0,65 kilómetros cuadrados de superficie, que se suman a los 0,81 kilómetros cuadrados perdidos durante el verano austral de 2025-2026, para un total de 1,46 kilómetros cuadrados en este periodo.

El experto afirmó que el fenómeno no puede atribuirse a una única causa: "El retroceso de los glaciares que terminan en el agua responde no solo a la variable climática sino que también influye la profundidad del agua y la forma del lecho rocoso. Es un conjunto de situaciones topográficas y climáticas".

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"Es de esperar que en los próximos años el glaciar siga en un retroceso muy marcado", dijo Bernacchi, al considerar que esto sería inevitable si el hielo no encuentra otro punto de apoyo.

Este comportamiento supone un cambio respecto a la estabilidad que convirtió al Perito Moreno en una excepción entre los glaciares patagónicos. Entre 1999 y 2013, la posición de su frente varió menos de 50 metros, mientras que el retroceso comenzó a hacerse más evidente desde 2018.

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Estudios recientes estiman que la tasa de descenso de la superficie frontal pasó de 0,34 metros anuales entre 2000 y 2019 hasta los 5,5 metros por año entre 2019 y 2024.

El retroceso del Perito Moreno coincide con la reforma de la Ley de Glaciares aprobada en abril por el Parlamento e impulsada por el Gobierno ultraderechista y negacionista del cambio climático de Javier Milei, que otorga a los gobiernos provinciales la potestad de definir zonas periglaciales donde podrían autorizarse actividades mineras.

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La nueva ley generó protestas, demandas colectivas, amparos judiciales y cuestionamientos de ambientalistas, que la consideran un retroceso en la protección del agua, mientras el Gobierno argentino otorga grandes incentivos fiscales a las empresas que inviertan en explotación de recursos naturales.

Entre 500.000 y 700.000 turistas visitan cada año el Perito Moreno, ubicado en el Parque Nacional de los Glaciares, en la provincia argentina de Santa Cruz, corazón de la Patagonia y cercano a otros lugares de interés como el Fitz Roy, la famosa cumbre que se contempla desde la capital del senderismo argentino: El Chaltén. EFEm

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