El Banco Iberamericano de Desarrollo reabre su oficina en Venezuela

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Washington, 2 oct (EFE).- El Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) anunció este viernes la reapertura de su oficina en Venezuela, donde dejó de operar en 2019 tras la ruptura institucional con el Gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro.

"La reactivación de la oficina de país del Grupo BID en Caracas constituye un hito importante para fortalecer nuestra presencia sobre el terreno", anunció la entidad en un comunicado.

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El BID supuso un importante financiador de programas de desarrollo en Venezuela a través de créditos y proyectos, hasta que en mayo de 2018 suspendió los préstamos a Venezuela por incumplir pagos atrasados de 88,3 millones de dólares.

En 2019, el BID expresó su disposición a trabajar con Juan Guaidó y reconoció a Ricardo Hausmann como representante de Venezuela ante el organismo, lo que llevó a la congelación de relaciones.

Tras la captura de Nicolás Maduro y la llegada de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, el Grupo BID anunció el reinicio formal de relaciones en junio al aceptar el nombramiento de Calixto Ortega como gobernador ante la entidad.

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El banco anunció un envío de un millón de dólares para apoyar la emergencia provocada por los terremotos de junio, con fondos destinados a ayuda humanitaria inmediata y evaluación de daños.

Según estimaciones, Venezuela mantiene unos 2.500 millones de dólares de deuda con la entidad, monto que debería empezar a ser reembolsado o reestructurado antes de poder acceder a nuevas líneas de financiación. EFE