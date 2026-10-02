Detenido en Palma por presentarse en casa de su expareja, agredirla y huir con su hija menor

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La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente presentarse en el domicilio de su expareja, agredirla y huir con su hija menor.

Según ha informado este viernes la Jefatura Superior en Baleares, sobre las 18.00 horas del pasado miércoles, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que estaban patrullando por la zona del Estadi Balear, fueron requeridos por una mujer en un evidente estado de agitación que gritaba "me han robado a la niña, se la han llevado".

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Los agentes atendieron a la mujer y a lo lejos vieron a un hombre que corría con un carrito de bebé. Los policías supusieron que este hombre era el que la mujer apuntaba como sospechoso.

Los policías fueron tras el individuo hasta que lograron interceptarlo, después de que inentara esconder el carrito entre dos coches.

En el momento de ser interceptado, el ahora detenido mostró una actitud beligerante contra los policías y trató de zafarse y huir con el bebé.

Paralelamente, otra patrulla había estado prestando auxilio a la madre, que explicó que su expareja, sobre la que recaía una orden de alejamiento, había acudido a la vivienda con la intención de ver al bebé, aunque poco después la emprendió a golpes con la mujer.

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Tras ser agredida, el presunto autor cogió el carrito en el que se encontraba la hija de seis meses de ambos y, propinándole varios empujones a la mujer, logró salir de la vivienda y huir.

Finalmente, el bebe fue devuelto a su madre y se detuvo al varón como presunto autor de un delito de quebrantamiento de orden de alejamiento, malos tratos en el ámbito familiar y sustracción de menores, y fue trasladado a dependencias policiales.

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