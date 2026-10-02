Delcy Rodríguez dice que Venezuela ya puede acceder a repuestos para el sistema eléctrico

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Caracas, 2 oct (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este viernes que el país ya puede acceder a repuestos y a tecnología para recuperar el sistema eléctrico nacional, luego de denunciar por años un "bloqueo" que no permitía la compra de piezas clave, lo que, según esta versión, causó la crisis energética en el país.

"Estamos en un proceso de recuperación del sistema eléctrico nacional, en condiciones muy distintas, porque ya podemos acceder a proveedores de repuestos, tecnología, que nos permita recuperar el sistema eléctrico, consolidarlo", manifestó Rodríguez durante una sesión del Consejo Nacional de Economía, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.

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Venezuela sufre a diario fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el Gobierno ha responsabilizado en el pasado a la oposición, pese a que militares vigilan las instalaciones del sector.

El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Rolando Alcalá, informó el martes sobre un plan que está en ejecución para incorporar durante el último trimestre del año 1.300 megavatios de energía al sistema eléctrico, a fin de estabilizar la crisis y reducir los apagones que se han recrudecido en las últimas semanas.

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En los "próximos días" entrará en funcionamiento una unidad en planta Centro, el principal complejo de generación de energía para el centro-oeste de Venezuela, que aportará 600 megavatios a esta región y adicionalmente se incorporarán "siete unidades" con 500 megavatios para el estado Zulia (noroeste), el más golpeado por las fallas, explicó Alcalá.

El ministro dijo entonces que la demanda de energía ha crecido en las últimas semanas empujada por el "repunte de la actividad económica", las altas temperaturas causadas por el fenómeno climático El Niño, y por los terremotos de junio que, aseguró, retrasaron los planes que se venían ejecutando para reparar el sistema eléctrico, en crisis desde hace más de una década.

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Estos argumentos han sido utilizados por el Gobierno para justificar los apagones en Venezuela, así como el de las sanciones extranjeras que impedían la compra de repuestos para el sistema, aunque la oposición y expertos sostienen que la crisis es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

En los últimos días, se han registrado protestas casi a diario en varias regiones de Venezuela por cortes eléctricos de hasta 16 horas. EFE

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