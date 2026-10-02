Carlos Espí: "Nunca me había imaginado meter cinco goles con España, es una barbaridad"

02/10/2026 Carlos Espí celebra uno de sus goles con la Sub-21 ante San Marino EUROPA SAN MARINO DEPORTES PRENSA RFEF

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El delantero español Carlos Espí reconoce que "nunca" se habría "imaginado meter cinco goles" con la selección, hito que logró este jueves en la goleada de la Sub-21 por 0-13 a San Marino en la clasificación para el Europeo de 2027 y que le parece "una barbaridad" dentro de un inicio de temporada donde su llegada al Real Madrid le ha cambiado "la vida por completo".

"Nunca me había imaginado meter cinco goles con España", admite Espí en un vídeo publicado este viernes por el combinado nacional y justo antes de conocer que daba el salto a la Absoluta por la baja de Ferran Torres. "La verdad es que no soy consciente de lo que estoy haciendo. Cinco goles con la Sub-21 es una barbaridad, estoy muy contento y vamos a por más", añade.

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El valenciano reconoce que es su "primera vez como profesional" que marca más de dos goles en un partido. "Tenía muchas ganas de llevarme mi primer balón y es muy especial. Lo primero que hice fue enviar a mis amigos la pelota, la foto, y a mis padres, mis abuelas, a todos. Es muy especial que todos se alegren por mí", se sincera.

Este repóker goleador le llega tras fichar este verano por el Real Madrid, algo que le "ha cambiado por completo de un verano a otro" su vida, aunque se centra en "mirar adelante". "Ha sido un inicio de temporada bueno, he metido dos goles y he podido ayudar al Real Madrid", subraya.

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"Ahora estoy aquí (con la Sub-21) y quiero ayudar al máximo a la selección para clasificarnos al Europeo. Quiero entrenar al máximo cada día, aprender, mejorar y en lo que puedo ayudar, ayudaré", añade Carlos Espí, que también trata una faceta más personal como la de sus amigos y su pueblo, Tavernes.

Así, no esconde que este lugar "lo es todo". "Tengo un día libre y me voy al pueblo para estar allí. Yo creo que todo mi pueblo está muy orgulloso de mí y es un orgullo que me quieran tanto. He estado 12 o 11 años en Tavernes, me he formado allí y es el lugar donde me quieren. Estoy muy feliz de estar allí", confiesa el atacante.

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"Ahora están jugando mis amigos y siempre que puedo voy a verles. Ellos vienen a verme aquí y yo voy allí. Ahora (la UE Tavernes) está en un momento dulce y a punto de clasificarse para la Copa del Rey. Siempre les doy todo mi apoyo, les sigo mucho y estoy muy feliz", remarca el futbolista del Real Madrid.

También habla de Javi Tur, su primer entrenador y alguien "muy especial" para él. "Me puso delantero porque me vio y empecé a meter goles en mi pueblo. Luego me fui al Alzira, metí también goles y ya me fichó el Levante, claramente de delantero puro", expresa el delantero.

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