02/10/2026 Cae una organización que introducía cocaína en Europa y blanqueaba en villas de Ibiza, Marbella y Madrid. Una operación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil bajo la coordinación de Europol ha permitido desarticular una organización criminal que introducía cocaína en Europa utilizando inmboliarias de lujo para blanquear el dinero ilícito en villas de lujo de Ibiza, Marbella y Madrid. SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA GUARDIA CIVIL

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Una operación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil bajo la coordinación de Europol ha permitido desarticular una organización criminal que introducía cocaína en Europa utilizando inmboliarias de lujo para blanquear el dinero ilícito en villas de lujo de Ibiza, Marbella y Madrid.

La operación se ha saldado con 27 detenidos en las provincias de Madrid (14), Málaga (2), Ibiza (4), Pontevedra (1), Almería (3), León (2) y República Dominicana (1) como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

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Se han realizado 38 entradas y registros simultáneos en España y República Dominicana, en los que han participado agentes de la Policía Judiciária de Portugal, interviniéndose 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones, seis armas de fuego, entre ellas una de guerra, criptoactivos por valor superior a 1.300.000 USDT, más de 270.000 euros, más de 76.000 dírhams y más de mil dólares.

La investigación comenzó en septiembre de 2023 cuando se constató, a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas, que existía una red que realizaba envíos de droga con destino Europa, lo que permitió descubrir a los presuntos responsables de cuatro incautaciones de cocaína en Panamá, con un peso total superior a 1.500 kilos de cocaína.

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Tras varias pesquisas se pudo comprobar que este entramado formaba parte de la rama española de la estructura criminal dirigida por destacados referentes del narcotráfico internacional y que contaba con una elevada capacidad operativa y económica, según ha informado la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La investigación ha sido dirigida por la Plaza Judicial 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, que ha detectado que el entramado invertía en promociones inmobiliarias y villas de lujo en las zonas más exclusivas de Ibiza, Marbella y Madrid, así como en el extranjero, particularmente en la República Dominica y en Dubái.

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