Argentina incorpora al RIGI el proyecto petrolero y gasista que Pluspetrol y GyP tienen en Vaca Muerta

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El Gobierno argentino ha aprobado que el proyecto 'Bajo del Choique-La Invernada' se acoja al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), lo que permitirá que esta infraestructura de 12.240 millones de dólares (10.856 millones de euros) de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) acceda a ventajas regulatorias y fiscales.

"Se trata de un desarrollo no convencional en Vaca Muerta que prevé una producción de 613 millones de barriles de petróleo y 50.366 millones de metros cúbicos de gas durante la vida del proyecto, que tendrá más del 92% de la producción destinada a la exportación", ha explicado en 'X' el ministro de Economía argentino, Luis Caputo.

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Asimismo, ha afirmado que el 'Bajo del Choique-La Invernada' exportará más de 100.000 barriles de crudo diarios por un valor, entre petróleo y gas, superior a los 2.300 millones de dólares (2.040 millones de euros) anuales. Las fases de construcción y operación generarán más de 2.300 puestos de trabajo.

Fuentes de Pluspetrol que consultadas por el diario 'La Nación', han indicado que la empresa utilizará tres equipos de perforación con el objetivo de abrir una media de 41 pozos por año de un total de 620, así como levantar plantas para procesar los hidrocarburos.

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El desarrollo se dividirá en una primera etapa con una producción objetivo de 50.000 barriles y 6 millones de metros cúbicos diarios de gas, mientras que en la segunda se elevará hasta los 100.000 barriles y 12 millones de metros cúbicos.

Los datos difundidos por Pluspetrol apuntan a que el ingreso del proyecto al RIGI permitirá acelerar los tiempos de construcción aumentando en un 34% el volumen del petróleo y gas extraído durante el calendario original fijado de no haberse entrado en el RIGI.

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"El RIGI constituye una herramienta fundamental para darle previsibilidad de largo plazo a las inversiones que, como las requeridas en 'plays' no convencionales, resultan intensivas en capital y necesitan reglas claras y estables en el tiempo", ha asegurado el gerente de Pluspetrol Argentina, Julián Escuder.

Antes de este viernes, al RIGI se habían acogido 23 proyectos valorados en 49.766 millones de dólares (44.138 millones de euros), aunque el Ejecutivo de Javier Milei aún está evaluando inversiones en electricidad, gas, petróleo, minas, siderurgias e infraestructuras por 159.480 millones de dólares (141.444 millones de euros).

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