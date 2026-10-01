Soraya Arnelas amadrina la gran inauguración de la clínica MVOCA en plena calle Velázquez de Madrid

01/10/2026 MVOCA ha celebrado la apertura de su nueva clínica de estética dental en la calle Velázquez de Madrid con la presencia de numerosos rostros conocidos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA MVOCA

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MVOCA ha celebrado este miércoles su llegada a Madrid con la inauguración de su nueva clínica en plena calle Velázquez, uno de los enclaves más emblemáticos de la capital.

Una noche concebida para presentar la filosofía y el universo de una firma que continúa creciendo en España con una forma propia de entender la estética dental: tecnología, innovación, naturalidad y tratamientos diseñados para respetar la identidad de cada paciente.

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El acto, presentado por la periodista Flora González, ha reunido a profesionales, medios de comunicación, y diferentes rostros conocidos como Soraya Arnelas, Sheila Casas y Nerea Garmendia, compartiendo una noche en la que la música, el arte y la estética dental se han convertido en los grandes protagonistas.

La apertura de Madrid supone un nuevo paso en la expansión de MVOCA, un proyecto nacido en Valencia que posteriormente llegó a Bilbao y que ahora aterriza en la capital con una clínica que quiere convertirse en uno de sus espacios de referencia.

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SORAYA ARNELAS PONE MÚSICA A LA INAUGURACIÓN DE MVOCA MADRID

Uno de los grandes momentos de la noche llegó de la mano de Soraya , nueva embajadora de MVOCA Madrid, que sorprendió a los asistentes con varias actuaciones musicales interpretrando algunos de sus temas más conocidos a lo largo de la velada.

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La artista ha compartido también protagonismo con Nerea Garmendia, embajadora de MVOCA Bilbao, con quien conversó sobre el valor de la sonrisa, la confianza y la importancia que puede adquirir la imagen tanto en la esfera personal como profesional.

A la cita tampoco ha faltado Sheila Casas, que se sumó a los numerosos invitados que acompañaron a MVOCA en su desembarco en la capital.

LA DOCTORA MIRIAM PERALES ENCABEZA EL PROYECTO MÉDICO DE MVOCA MADRID

La nueva clínica cuenta al frente de su dirección médica con la doctora Miriam Perales, encargada de encabezar el proyecto médico de MVOCA Madrid.

Durante la inauguración, la doctora Perales explicó la evolución que ha experimentado la estética dental durante los últimos años y cómo las expectativas de los pacientes se dirigen cada vez más hacia resultados personalizados, naturales y coherentes con sus propios rasgos.

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Junto a ella participaron en la presentación del proyecto Patricia Iglesia, directora de MVOCA, y Daniel Rubio, coordinador de MVOCA Madrid, quienes abordaron la llegada de la firma a la capital y la experiencia que la nueva clínica quiere ofrecer desde el momento en el que el paciente entra en sus instalaciones.

La apertura madrileña consolida así una filosofía basada en entender que no existen dos sonrisas iguales. Frente a modelos estéticos estandarizados, MVOCA apuesta por estudiar cada caso individualmente y diseñar tratamientos que tengan en cuenta las proporciones dentales, las facciones, la personalidad y las expectativas de cada paciente.

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LA VANGUARDIA DE LA ESTÉTICA DENTAL LLEGA A MADRID

MVOCA aterriza en Madrid bajo un concepto que resume su posicionamiento: "La vanguardia de la estética dental".

La tecnología ocupa un papel fundamental en este modelo. Las herramientas digitales permiten realizar un estudio preciso de cada caso, planificar los tratamientos y diseñar una sonrisa que busque la máxima naturalidad y armonía con el rostro.

Desde sus orígenes, MVOCA se ha especializado en tratamientos avanzados de estética dental, con especial protagonismo de las carillas dentales, microcarillas, diseño de sonrisa, blanqueamiento dental y procedimientos destinados a mejorar la armonía y estética de la sonrisa, siempre desde una planificación personalizada.

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La nueva clínica de Madrid mantiene esa especialización que define el ADN de la marca, pero amplía al mismo tiempo sus posibilidades asistenciales.

MVOCA AMPLÍA SUS SERVICIOS CON LA NUEVA UNIDAD DE ORA WELLNESS

Una de las novedades presentadas durante la inauguración fue la incorporación de la nueva Unidad de Ora Wellness, con la que MVOCA pasa a disponer de servicios odontológicos plenos.

La nueva unidad complementa el posicionamiento de MVOCA como firma especializada en estética dental y permite ampliar la atención hacia una concepción integral de la salud y el bienestar oral.

Al frente de la Unidad de Ora Wellness se encuentra la doctora Noelia Santos, que liderará esta nueva área concebida para ofrecer al paciente un abordaje integral de su salud bucodental. Además de la Unidad de Ortodoncia, dirigida por el doctor Antonio Casado, reforzando así el carácter multidisciplinar de MVOCA y la posibilidad de coordinar diferentes especialidades dentro de un mismo plan de tratamiento, manteniendo la personalización, la excelencia clínica y la atención al detalle que caracterizan a la firma.

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De esta forma, los pacientes podrán encontrar en un mismo espacio tanto los tratamientos de estética dental que han caracterizado a MVOCA desde sus orígenes como una atención odontológica global que permita abordar las diferentes necesidades relacionadas con la salud bucodental.

La doctora Miriam Perales, directora médica de MVOCA Madrid, encabeza el proyecto médico de la nueva clínica, coordinando una propuesta asistencial que amplía las posibilidades de tratamiento sin perder el posicionamiento en estética dental avanzada que constituye uno de los principales pilares de MVOCA.

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"LA SONRISA DE VELÁZQUEZ", EL HOMENAJE DE MVOCA A SU LLEGADA A MADRID

La ubicación elegida para la nueva clínica tampoco es casual. MVOCA ha escogido la calle Velázquez para iniciar su andadura madrileña y ha querido convertir esa conexión con uno de los grandes nombres de la historia del arte en uno de los ejes creativos de la inauguración.

Durante el evento se estrenó "La sonrisa de Velázquez", un corto documental creado especialmente con motivo de la apertura de MVOCA Madrid. La pieza establece un diálogo entre el universo de la estética dental y la figura de Diego Velázquez, partiendo de conceptos como la belleza, la identidad, el arte y la capacidad de adelantarse a su tiempo.

La directora de Marketing de MVOCA, Isabel López, fue la encargada de presentar el proyecto audiovisual y explicar ante los asistentes cómo surgió una idea concebidaexpresamente para rendir homenaje al lugar elegido por la firma para comenzar su historia en Madrid.

UNA NUEVA ETAPA PARA MVOCA

Tras su nacimiento en Valencia y su posterior llegada a Bilbao, Madrid representa un nuevo capítulo en la trayectoria de MVOCA. La nueva clínica nace con el propósito de trasladar a la capital un modelo en el que innovación, tecnología, excelencia médica, personalización y naturalidad conviven para crear tratamientos adaptados a cada persona. La incorporación de la Unidad de Ora Wellness amplía ahora ese concepto hacia una atención odontológica integral, sin perder el posicionamiento en estética dental avanzada que constituye uno de los principales pilares de la firma.

La inauguración continuó tras la presentación institucional con música, gastronomía y la posibilidad de conocer las nuevas instalaciones y conversar con el equipo médico y profesional de MVOCA. Soraya Arnelas volvió a convertirse en protagonista en la parte final de la celebración con nuevas interpretaciones musicales, cerrando una noche que marcó oficialmente el inicio de MVOCA Madrid.

Con esta apertura, MVOCA consolida su crecimiento nacional y abre una nueva etapa desde una de las principales arterias de Madrid, manteniendo intacta su filosofía: situarse a la vanguardia de la estética dental para crear sonrisas personalizadas, naturales y capaces de reflejar la identidad de cada persona.