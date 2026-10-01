Luis de la Fuente y Carlos Herrera, distinguidos con los Premios Qué Rica por Frutas E. Sánchez

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El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, y el periodista Carlos Herrera serán distinguidos en la tercera edición de los Premios Qué Rica por la empresa Frutas E. Sánchez el próximo 7 de octubre en el marco de la Feria Fruit Attraction, que se celebra en el recinto ferial de Ifema en Madrid del 6 al 8 de octubre.

En el acto, que tendrá lugar, a partir de las 11:30 horas en el stand de Frutas E. Sánchez en el pabellón 10 de la muestra hortofrutícola, se reconocerá con los Premios Qué Rica al periodista Carlos Herrera Crusset por su "rigor" y trayectoria en el mundo de la comunicación.

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Asimismo, lo recibirá Luis de la Fuente por la transmisión de los valores de "unión", "esfuerzo", "solidaridad" y representar a todos los españoles en el camino hacia la conquista este verano del segundo Mundial de la historia de la selección española de fútbol en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La feria Fruit Attraction de 2026 espera la visita de cerca de 125.000 personas y más de 2.500 empresas de alrededor de 150 países expondrán sus artículos en los tres días de la muestra.

La entrega de los galardones de los Premios Qué Rica por Frutas E. Sánchez SL se ha consolidado como una de las actividades más esperadas dentro de la programación de la feria. Entre las personalidades y colectivos premiados en años anteriores figuran el programa MasterChef, el chef Pepe Rodríguez, el dúo cómico Los Morancos, el espacio televisivo 'Disfruta Madrid' y la ex campeona olímpica de bádminton Carolina Marín.

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