Vivian: "Claro que me dolió perderme el Mundial, pero lo he disfrutado mucho"

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Bilbao (España), 30 sep (EFE).- El defensa internacional del Athletic Club Dani Vivian admitió que pasó un "momento duro" al quedarse sin opciones de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por los problemas físicos que le castigaron la pasada temporada, pero confesó que ha "disfrutado mucho" del título conquistado por sus compañeros.

"He tenido mucho contacto con ellos y he tenido una envidia sana de querer estar ahí, como es normal. Pero a veces las cosas suceden así", lamentó el central en la rueda de prensa que ofreció en Lezama una vez recuperado de esa lesión "en la inserción del aductor" que le ha afectado "desde enero" y de la que acaba de recuperarse.

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Vivian explicó que en el momento de la lesión, debido la situación del equipo en la fase decisiva de la temporada, "se decidió no parar" asumiendo "lo que eso podía acarrear" porque "muchas veces uno tiene que sacrificarse de esa manera y saber que el club está por encima de cada uno de nosotros".

"Me debo al club y había que poner todo para poder estar ahí. Sufría mucho en los entrenamientos para poder llegar bien al partido. Se acabó la temporada y estos meses he hecho un plan de recuperación y estoy muy contento de cómo lo hemos llevado y sobre todo de estar ahora perfecto y con la misma ilusión de siempre", explicó.

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Una de esas consecuencias fue la de no entrar en la lista de Luis de la Fuente, con el que no habló de esa ausencia tras haber formado parte del equipo que ganó la Eurocopa 2024 y de haber jugado su último partido con la selección española en octubre de 2025.

"Luis ha dejado claro muchas veces que no va a dar explicaciones a ningún jugador de por qué está cuando está ni de por qué no cuando no está. Tampoco me hacían falta. Cada jugador tiene que ser consciente de cómo está y de lo que ha hecho. No hay más", zanjó.

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Vivian, por otro lado, agradeció "el cariño y la confianza" que le ha otorgado desde su llegada el nuevo técnico del Athletic, Edin Terzic, porque "desde el primer momento ha entendido" una situación que el alemán ya conocía desde la temporada pasada.

"Supo entenderme, aconsejarme y darme confianza y yo lo he recibido muy bien. El jugador siempre quiere el apoyo de su entrenador y yo lo he tenido", destacó el central quien podría reaparecer el viernes en un encuentro amistoso contra la Real Sociedad.

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"No lo hemos hablado todavía, pero me encuentro muy bien y estoy a disposición de lo que me pida", apostilló Vivian, quien desde fuera ha visto "muy bien" a sus compañeros en los primeros partidos de la temporada con un nuevo técnico, "aunque con ideas parecidas a lo que veníamos trabajando".