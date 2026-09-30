Previa del Hapoel Tel Aviv - Real Madrid

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El Real Madrid acude este jueves un tanto acuciado a su tercera salida consecutiva en este inicio de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 y que le lleva a Sofía donde le espera (18.00 horas) otro rival de potencial como el Hapoel Tel Aviv israelí, que además tendrá ganas de revancha.

El equipo madridista quiere evitar firmar un arranque a domicilio como el de la pasada campaña en la máxima competición continental, cuya primera fase la acabó con un discreto balance de 6-13 y logrando su primer triunfo en su quinta salida de esa campaña. De momento, las sensaciones no han sido las mejores para el conjunto que entrena Pedro Martínez que no ha sabido acompañar al refuerzo de ganar la Supercopa de la Euroliga con un buen inicio de Fase Regular.

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El actual subcampeón de Europa se atascó al final en su primera visita al Dubai BC para terminar cayendo 78-77 y este martes fue casi siempre a remolque del Efes de Pablo Laso, que se impuso por 94-84 tras un duelo donde los visitantes firmaron 21 pérdidas de balón, muchas transformadas en puntos fáciles por su rival. Ante los de Xavi Pascual, aparte del apagón final, el problema vino en la debilidad reboteadora, con 18 rebotes ofensivos concedidos.

El Real Madrid necesita mejorar lo antes posible para que no empiecen a surgir dudas sobre el nuevo proyecto que ha encomendado bajo la figura del técnico catalán, y tendrá un buen examen ante un Hapoel al que curiosamente batió en dos de las tres veces que se vieron a domicilio la pasada temporada, una en la Fase Regular y otra en el cuarto partido de los 'playoffs' donde los madridistas sellaron su billete para la 'Final a Cuatro'.

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Ahora, el conjunto israelí querrá tomarse una pequeña revancha y ponerse en balance positivo después de sumar una victoria y una derrota en sus dos primeros disputados partidos. Los de Dimitris Itoudis empezaron perdiendo en casa ante el Bayern Múnich alemán por 84-86, pero el pasado martes ganaron en una cancha complicada como la del Estrella Roja serbio por 80-81.

El Hapoel busca ser de nuevo uno de los candidatos a estar en la postemporada y para dar un paso adelante ha traído nuevas piezas para complementar a referentes como el base serbio Vasilije Micic, el alero estadounidense Elijah Bryant, el pívot Dan Oturu y el escolta Antonio Blakeney como las del exbase del Barça Tomas Satoranksy, un '4' de reconocida eficacia como Zach Leday y otro buen pívot como el brasileño Bruno Caboclo.

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Para que el Real Madrid pueda alargar su buena estadística ante un rival al que ganó en cinco de los seis enfrentamientos que tuvieron el año pasado, necesitará, además de reducir ostensiblemente el número de pérdidas, recuperar el nivel de jugadores como el alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot que se quedó sin anotar en Estambul donde la buena noticia fue el esperanzador debut del escolta Nick Smith Jr.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

HAPOEL TEL AVIV: Satoransky, Micic, Bryant, Leday y Oturu --posible quinteto inicial-- Wainright, Blakeney, Carrington, German, Odiase, Caboclo y Timor.

REAL MADRID: Campazzo, Smith Jr, Deck, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Pradilla, Luwawu-Cabarrot, Abalde, Maledon, Jantunen, Feliz, Jones, Shulga y Sarr.

--ÁRBITROS: Pukl, Petek y Giovannetti.

--PABELLÓN: Arena 8888 de Sofía.

--HORA: 18.00/Movistar Plus+.