EEUU creció un 0,6 % en abril-junio, dos décimas más según dato revisado

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Washington, 30 sep (EFE).- La economía de Estados Unidos creció un 0,6 % entre abril y junio con respecto al primer trimestre, lo que supone una revisión al alza de dos décimas con respecto a la segunda estimación publicada en agosto, mientras que en tasa anual, la primera potencia mundial creció un 2,2 %, siete décimas más.

La tercera estimación publicada este miércoles por la Oficina de Análisis Económico (BEA) refleja principalmente revisiones al alza en la inversión, el gasto de los consumidores y el gasto público a ritmo anual. EFE

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