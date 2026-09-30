EEUU anuncia plan para construir la primera base militar en suelo nacional en 40 años

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Washington, 30 sep (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles planes para construir una nueva base militar en suelo nacional estadounidense por primera vez en cuatro décadas.

Hegseth realizó el anuncio durante su discurso sobre el Estado de las Fuerzas en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, en Virginia, aunque no ofreció detalles sobre un calendario concreto para su construcción ni sobre la naturaleza operativa de la instalación, que dijo que albergaría entre 15.000 y 25.000 efectivos.

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"No hemos construido una base nueva en este país en 40 años. Eso se acaba hoy", aseguró el secretario de Guerra, que recordó que el presidente, Donald Trump, es un "constructor", en referencia a la experiencia del magnate neoyorquino en el sector inmobiliario.

Hegseth hizo un llamamiento a las autoridades locales interesadas en albergar esta nueva base a "dar un paso al frente" y presentar "su mejor propuesta".

"Si su estado desea el honor de albergar a entre 15.000 y 25.000 de los magníficos efectivos militares de Estados Unidos, demuéstrenos por qué y cómo lo harán: eliminando la burocracia, ofreciendo los terrenos y desplegando la alfombra roja para nuestras familias militares", añadió.

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El secretario de Guerra explicó también que esta nueva base será autosuficiente en materia de energía y que a partir de ahora todas las principales instalaciones militares del generarán su propia electricidad, independientemente de la red civil.

Esta iniciativa responde, según indicó, a la necesidad de que las bases militares estadounidenses se mantengan operativas en caso de que un adversario inutilice la red eléctrica.

No obstante, las palabras de Hegseth llegan en un momento de creciente reticencia en diferentes comunidades estadounidenses para con la construcción de instalaciones como los centros de datos, que tienden a elevar la factura de la luz por su enorme consumo en un momento marcado además por el encarecimiento de la energía impulsado por la impopular guerra contra Irán. EFE

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