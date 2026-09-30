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Corea del Sur pide una mayor cooperación con Japón y China para lograr la paz en la región

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El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, ha pedido este miércoles una mayor cooperación con Japón y China para lograr "la paz y la prosperidad" en la región y ha hecho un llamamiento a las partes a poner en marcha proyectos que permitan "profundizar los lazos a tres bandas" de cara al futuro.

Tras una reunión con el jefe de la Secretaría de Cooperación Trilateral, Tatsushi Nishioka y los secretarios adjuntos Kim Han Kyu y Li Jing, de Corea el Sur y China, respectivamente, Cho ha recordado que la organización trilateral se estableció en Seúl en el año 2011.

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"La entidad lleva a cabo diversos programas, incluidos los intercambios entre personas, con el objetivo de profundizar la cooperación a tres bandas. Durante las conversaciones se ha abordado la posibilidad de promover los intereses prácticos de sus pueblos y lograr la paz y la prosperidad en Asia Oriental", ha apuntado en un comunicado.

Asimismo, ha afirmado que el Gobierno surcoreano "seguirá desempeñando un papel activo para ayudar a los tres países a encontrar puntos en común y mantener el diálogo, al tiempo que instó a actuar como plataforma de comunicación entre los tres países".

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"El Gobierno surcoreano se compromete a hacer todos los esfuerzos posibles para ayudar a los tres países a encontrar el mayor número posible de puntos en común y comunicarse entre sí", ha zanjado.

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