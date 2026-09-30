Brasil y EE.UU. crean un grupo de negociación para buscar un acuerdo comercial

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Río de Janeiro, 30 sep (EFE).- Los Gobiernos de Brasil y Estados Unidos acordaron este miércoles crear un grupo de trabajo específico para negociar un posible acuerdo comercial que permita reducir el impacto de los aranceles adicionales impuestos por Washington a parte de las exportaciones brasileñas, informaron fuentes oficiales.

La decisión fue anunciada tras una reunión de unos 40 minutos celebrada en Milwaukee (EE.UU.) entre los ministros brasileños de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, y de Desarrollo, Industria y Comercio, Márcio Elias Rosa, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, informó el Gobierno de Brasil en un comunicado.

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El nuevo grupo tendrá como objetivo discutir los obstáculos que afectan al comercio bilateral y evaluar posibles soluciones, en un proceso que incluirá tanto cuestiones arancelarias como no arancelarias.

El Gobierno estadounidense se comprometió a enviar en las próximas semanas una propuesta para definir el alcance de las negociaciones, según lo acordado en la reunión ministerial presencial de este miércoles, realizada al margen de la cita de ministros de Comercio del G20.

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El encuentro fue calificado de constructivo por el Gobierno brasileño, que destacó la disposición de ambas partes a avanzar en la superación de las diferencias comerciales y alcanzar un entendimiento mutuamente satisfactorio.

Sin embargo, la reunión no produjo avances concretos sobre los aranceles, cuya eliminación o reducción constituye uno de los principales objetivos de Brasil en las conversaciones con Washington.

En julio, Estados Unidos anunció dos medidas que establecieron gravámenes adicionales sobre parte de los productos brasileños.

Una de ellas impuso un arancel adicional del 25 % sobre determinados artículos, tras una investigación del representante comercial estadounidense sobre supuestas prácticas comerciales desleales de Brasil.

La segunda medida estableció un recargo del 12,5 % para productos de países acusados por Estados Unidos de tolerar el trabajo forzoso.

En conjunto, las dos medidas pueden elevar los aranceles adicionales hasta el 37,5 % para parte de las exportaciones brasileñas.

Brasil pretende convencer a Washington de que retire los gravámenes o, al menos, reduzca sus efectos mediante la incorporación de nuevos productos a las listas de excepciones.

El Gobierno brasileño ha cuestionado las justificaciones estadounidenses y considera que las medidas son discriminatorias y contrarias a las reglas multilaterales del comercio.

El diálogo de alto nivel entre ambos países se reanudó tras una conversación telefónica que tuvieron los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump el 21 de agosto, en la que acordaron abrir un nuevo canal de comunicación y buscar una solución negociada a las diferencias.

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Diez días después, representantes de ambos gobiernos mantuvieron una reunión virtual y acordaron continuar los contactos.

La cita de Milwaukee constituye la primera reunión presencial de esta nueva etapa, que ahora contará con un mecanismo específico para organizar las negociaciones. EFE