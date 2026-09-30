BBVA ve “bastante elevada” opción de acuerdo parcial del T-MEC entre México y EE.UU.

Guardar

Ciudad de México, 30 sep (EFE).- BBVA consideró “bastante elevada” la posibilidad de que México y Estados Unidos alcancen en los próximos meses un acuerdo parcial dentro de la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC), aunque advirtió que ese entendimiento no implicaría necesariamente una extensión completa del pacto.

“Creemos que las negociaciones con el T-MEC van bien con México”, afirmó Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, durante la presentación del informe Situación México, al señalar que ambos países han mantenido varias rondas de conversaciones.

PUBLICIDAD

Serrano sostuvo que un acuerdo parcial podría anunciarse antes de que concluya el proceso de revisión, mientras que la extensión del tratado por otros 16 años podría resolverse más adelante.

Esto aún con las elecciones de medio mandato de noviembre próximo en Estados Unidos.

El economista argumentó que Estados Unidos ha mostrado un trato preferente hacia el T-MEC frente a otros acuerdos comerciales, algo que, a juicio de BBVA, reduce el riesgo de una ruptura entre las dos economías.

Recordó que, cuando Washington impuso nuevos aranceles en 2025, mantuvo exentos a los bienes que ingresaban bajo las reglas del T-MEC, salvo sectores sujetos a medidas específicas, como automóviles, acero y aluminio.

“Esa ventaja solamente se la dio Estados Unidos al T-MEC”, afirmó Serrano, quien añadió que las posteriores modificaciones arancelarias también conservaron ese tratamiento preferencial.

BBVA considera que esta señal es relevante porque México es el principal destino de las exportaciones estadounidenses y uno de sus mayores socios comerciales, lo que refuerza los incentivos para preservar la integración productiva de Norteamérica.

La incertidumbre sobre el tratado ha sido, sin embargo, uno de los factores que han limitado la inversión en México desde mediados de 2024, junto con dudas internas relacionadas con cambios institucionales y el sistema judicial, según el banco.

Serrano señaló que una mayor claridad sobre la continuidad de la relación comercial con Estados Unidos ha comenzado a favorecer una recuperación de la inversión, que BBVA identifica como una de las bases para sostener el crecimiento mexicano.

El banco elevó esta miércoles su previsión de crecimiento para México en 2026 del 1,2 % al 1,4 %, apoyado también en el consumo, el empleo y las exportaciones.

Para BBVA, la continuidad del marco comercial permitiría fortalecer cadenas regionales de suministro y dar mayor certidumbre a nuevas decisiones de inversión.

BBVA evitó, no obstante, fijar una fecha para una extensión definitiva del acuerdo y distinguió ese proceso de un posible entendimiento parcial en los próximos meses.

La revisión del T-MEC entró en una nueva etapa después de que la Administración de Donald Trump decidiera el 1 de julio no confirmar la extensión automática del acuerdo por otros 16 años, lo que abrió a un periodo de revisiones anuales hasta 2036, mientras México y Estados Unidos mantienen negociaciones bilaterales y Canadá ha iniciado una guerra comercial con Washington. EFE

PUBLICIDAD