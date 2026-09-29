Tenoro levanta una ronda de 1,7 millones e iniciará su actividad comercial en España y EEUU

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Tenoro, la plataforma de inteligencia artificial (IA) que gestiona y automatiza la operación física de empresas de retail, distribución y manufactura, ha cerrado una ronda de financiación 'seed' de 1,7 millones de euros encabezada por Plus Partners y la participación de Bynd, Soldiers Field y un grupo de inversores individuales.

La firma destinará el nuevo capital al inicio de su actividad comercial en España y Estados Unidos, así como a consolidar su posición en México, acelerar el desarrollo de su agente de IA, Teno, y a reforzar sus equipos comerciales, según informó la compañía en un comunicado.

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Por otra parte, Tenoro ha anunciado haber superado el millón de euros en ingresos recurrentes anuales con clientes en México. La previsión es alcanzar los cinco millones de dólares (4,3 millones de euros) de ingresos recurrentes anuales en 2027 y alcanzar el 'break-even' en el primer trimestre del mismo ejercicio.

La compañía cuenta con un equipo de 15 profesionales repartidos entre España, México y Argentina, que ampliará en las áreas de producto, implementación y ventas tras la ronda.

Fundada en 2025, Tenoro es un sistema operativo agéntico para la operación física de las empresas que integra todos los módulos necesarios, como compras, producción o transporte, y los coordina a través de Teno.