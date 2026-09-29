Podemos tacha de "trampa" separar las medidas de vivienda en dos decretos y avisa: "No va a colar"

Guardar

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado como "trampa" que el Gobierno haya decidido separar este martes en dos decretos leyes las medidas para atajar la crisis de vivienda y ha avisado que el "divide y vencerás no va a colar".

Ante la difícil aritmética parlamentaria del Congreso y habida cuenta de que el Gobierno tiene que atar apoyos de formaciones divergentes en materia de vivienda como Sumar, Podemos, Junts y el PNV, el Gobierno ha decidido separar sus recetas en esta materia en dos textos diferentes.

PUBLICIDAD

Un primer decreto incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler por dos años, demanda que exigía Sumar pero que no cuenta con el apoyo de Junts. El otro plasma medidas como la protección frente a los desahucios hasta 2030, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones y la prohibición de la compra de vivienda por parte de fondos de inversión hasta 2028.

Tras la aprobación en Consejo de Ministros de esos decretos, los cuales se votarán este mismo viernes en el Pleno del Congreso para decidir si se convalidan o se derogan, Belarra ha criticado que el Gobierno haya decidido separar en dos decretos lo que en principio iba a ir en uno solo.

PUBLICIDAD

Así, Belarra ha dicho que esta argucia es una "trampa" cuyo "único objetivo" es "lavarle la cara al gobierno y contener la movilización social" que, en su opinión, ya es "histórica". En esta línea, la diputada ha aseverado que la estrategia del Gobierno es "lo contrario de lo que hay que hacer cuando de verdad quieres resolver el problema de la vivienda".

"Dividir el decreto entre uno que tiene más posibilidades de salir y uno que sí o sí va a caer, que es el que contiene la medida que podría tener un enfoque más estructural frente a las medidas pura y exclusivamente de coyuntura, es evidente que es una trampa", ha manifestado.

PUBLICIDAD

UNO LO TRAEN PARA PERDERLO

En esta línea, Belarra ha denunciado que el PSOE es consciente de que uno de los decretos no saldrá adelante: "Lo traen para perderlo y lo saben perfectamente", ha aseverado, añadiendo que hasta el PSOE en privado reconocer "que va a caer", por lo que entiende que se trata de "una tomadura de pelo" a la ciudadanía.

PUBLICIDAD

Aunque no ha aclarado cuál será el voto de Podemos en el Pleno del viernes, Belarra ha afirmado que el partido estará "a disposición del movimiento social" y será "una herramienta en manos de toda la gente que se está movilizando en la Puerta del Sol".

En esta línea, ha demandado que el Gobierno rectifique y presente un único decreto con todas las medidas. A renglón seguido, ha pedido a la gente que se siga movilizando y se siga organizando, pues a su juicio es lo que va a hacer "que el Gobierno rectifique".

PUBLICIDAD

"Hay mucho más que hacer para resolver el problema de la vivienda en España. Existen expropiaciones, frenar el uso turístico, pero realmente si se quiere aprobar, lo mínimo es que el decreto Maricarmen se apruebe completo, de manera única", ha concluido.

COMPROMÍS VE UNA "DECEPCIÓN" QUE HAYA DOS DECRETOS

También ha hablado en los pasillos del Congreso la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, quien ha dicho que es una "decepción" que las medidas de vivienda se hayan dividido en dos decretos.

Eso sí, Micó ha señalado que ahora le toca ver la "letra pequeña" de los leyes, pues ha mostrado sus críticas con algunas medidas como las bonificaciones fiscales a los propietarios de vivienda. "Esta compraventa de votos para poder sacar cosas que nos importan a todas disgusta un poco y el PSOE parece que siempre hace lo mismo", ha zanjado.

PUBLICIDAD

Por último, el diputado del BNG Néstor Rego también ha criticado la decisión de trocear las medidas en dos decretos, pero ha admitido que si tiene que elegir entre "un parche" y dejar desprotegida a la gente, votarán a favor. "Aprobaremos los decretos, pero suspenderemos al Gobierno en políticas de vivienda", ha remachado.