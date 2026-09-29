Líder militar sudanés busca apoyo de Riad en medio de crecientes presiones de EE.UU

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El Cairo, 29 sep (EFE).- El líder del Ejército y presidente de facto de Sudán, Abdelfatah al Burhan, llamó este martes al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, en busca de apoyo a su posición en medio de crecientes presiones de Estados Unidos sobre ambos bandos de la guerra sudanesa, incluidas las Fuerzas Armadas que él dirige.

Bin Salmán, importante aliado de Washington y mediador clave en el conflicto sudanés, reiteró en la conversación con Al Burhan su "apoyo a la estabilidad de Sudán y la preservación de su soberanía, unidad e integridad territorial", según un comunicado del Palacio Real saudí.

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También subrayó el respaldo de Riad a "todos los esfuerzos para lograr la estabilidad en este querido país, lo que allana el camino para el desarrollo integral de Sudán y el retorno de las personas desplazadas y los refugiados a sus hogares", añadió la nota, recogida por la agencia saudí de noticias SPA.

La llamada telefónica del máximo líder militar sudanés a Bin Salmán se produce pocos días después de que el Departamento de Estado de EE.UU. considerara que ni el Ejército ni las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), enfrentados desde hace tres años y medio en una devastadora guerra civil, representan un "gobierno legítimo".

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Washington, además, se negó a conceder un visado a Al Burhan para que asistiera a las reuniones de la Asamblea General de la ONU que culminaron ayer en Nueva York, si bien el país fue representado por el ministro de Exteriores, Mohi al Din Salem, quien reclamó entre otras cosas, la implementación de las disposiciones de la llamada "Declaración de Yeda" (Arabia Saudí).

Este pacto, firmado con mediación de Riad y Washington en mayo de 2023, pocos meses después del inicio de la guerra en Sudán, es un acuerdo de principios que exigía proteger a la población civil y a los trabajadores humanitarios, así como una tregua humanitaria.

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Ninguna de las partes ha respetado las varias treguas declaradas en los primeros meses de la guerra que, desde su inicio el 15 de abril de 2023, ha dejado decenas de miles de muertos -al menos 150.000 según EE.UU- y provocado la peor crisis humanitaria y de desplazamiento del planeta (unas 14 millones de personas).

La llamada de Al Burhan a Bin Salmán también coincide con la visita que el ministro de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mansur bin Zayed, tiene previsto realizar este martes a Arabia Saudí, en una clara señal de acercamiento entre Riad y Abu Dabí. Jartum acusa a EAU de suministrar armas a los paramilitares sudaneses. EFE

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