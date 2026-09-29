Jáqueres roban los datos de 68 millones de clientes de importante red de pizzerías rusa

Guardar

Moscú, 29 sep (EFE).- Un grupo de jáqueres robó los datos de cerca de 68 millones de clientes de Dodo Pizza, una de las principales redes de pizzerías de Rusia, según informó la compañía.

"Amigos, nuestro sistema informático sufrió un ciberataque. El equipo de seguridad informática hace todo lo posible para que esto no se repita", señaló la empresa en su cuenta de Telegram.

PUBLICIDAD

Según el canal de Telegram progubernamental ruso Baza, el grupo de piratas informáticos especializado en jaquear diversas compañías sustrajo la información de los clientes -nombre, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, dirección e historial de pedidos con surtidos y precios- durante un período de 15 años.

Del total de los 68 millones de clientes inscritos en la base de datos, 53,1 millones hicieron al menos un pedido durante este tiempo. La base contenía varios terabyte (TB) de información sensible, según Baza.

Durante el ataque, que se extendió del domingo al lunes y ya fue bloqueado por la compañía, los piratas informáticos no lograron hacerse con los datos bancarios de los clientes, ya que Dodo Pizza no guarda esos datos en los servidores.

PUBLICIDAD

La compañía, que cuenta con más de 1.500 pizzerías en Rusia y otros 27 países, informó del incidente al regulador ruso de las comunicaciones, Roscomnadzor, e inició una inspección interna para establecer las causas.

Dodo Pizza advirtió a sus clientes que podrían enfrentar problemas a la hora de acceder a la aplicación, y vinculó esto a medidas de seguridad. EFE