El PPE pide a UE suspender derecho al asilo en casos de instrumentalización de migrantes

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Bruselas, 29 sep (EFE).- El Partido Popular Europeo (PPE) pidió este martes que la Unión Europea permita aceptar o rechazar la entrada de migrantes sin seguir los procedimientos de asilo en casos de "ataques híbridos" en los que los migrantes sean instrumentalizados, como -señalan- sucedió en la entrada masiva a Ceuta desde Marruecos a finales de julio.

Reunida en Toulouse (Francia), la Asamblea Política del PPE acordó una resolución sobre la situación en Ceuta en la que piden a la Unión Europea que legisle en esta dirección después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciase un plan para permitir mayor flexibilidad en los procedimientos de gestión de migración y asilo en estas situaciones de emergencia.

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En concreto, el texto aprobado "insta a la UE a que adopte medidas legislativas que autoricen la denegación de entrada o la devolución sin procedimientos individuales de asilo para los migrantes irregulares utilizados en un ataque híbrido".

"En situaciones excepcionales claramente definidas, se debería ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de suspender temporalmente las solicitudes de asilo de las personas recién llegadas, al tiempo que se procede a la rápida repatriación de aquellas que no tengan derecho a permanecer en el país", señalan.

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En su discurso, Von der Leyen había avanzado que esta excepción se activaría en situaciones en las que los flujos migratorios "se orquestan y se utilizan como arma" y permitiría "una flexibilidad estrictamente definida y limitada en el tiempo de los procedimientos habituales", sin dar más detalles.

La Asamblea Política del PPE, en la que han participado la secretaria general de la formación, Dolors Montserrat, y el presidente, Manfred Weber, instó al Gobierno español a cooperar con Marruecos para asegurar el retorno de todos los migrantes y criticó la regularización masiva de migrantes como una "política que ha actuado como factores de atracción de la migración masiva".

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Los populares europeos pidieron también a España que facilite el despliegue de Frontex y Europol en Ceuta de manera permanente y sugieren que la UE ponga un marcha un sistema de alerta temprana para estas situaciones.

Además, urgen a que se lleve a cabo "una investigación independiente para identificar a las personas jurídicas y físicas que han instrumentalizado la inmigración ilegal como un acto de guerra híbrida contra España y la UE" en la entrada masiva de julio. EFE

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