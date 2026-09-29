El ICO emite bonos sociales por 500 millones destinados a proyectos empresariales de alto impacto social

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El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado al mercado su decimotercer bono social por importe de 500 millones de euros a cinco años con el fin de financiar proyectos empresariales con impactos sociales positivos.

Según ha explicado este martes el organismo a través de un comunicado, la transacción ha contado con una "alta demanda" entre inversores internacionales después de que estos llegasen a suscribir solicitudes por encima de los 1.200 millones de euros, 2,4 veces el volumen emitido.

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Dicha sobresuscripción ha permitido al ICO reducir el diferencial sobre la referencia del Tesoro a 6 puntos básicos frente a los 9 inicialmente previstos. De esta forma, se han logrado mejores condiciones de financiación para los fines contemplados.

El libro de órdenes ha detallado que los inversores internacionales se han adjudicado el 81% de los bonos. Asimismo, el 24% se han colocado entre cuentas sujetas a criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

"[Esto] demuestra la confianza de los inversores en la economía española, en general, y en el ICO, en particular, como emisor de bonos sociales destinados a financiar proyectos que impulsan sectores como la sanidad, educación, vivienda o seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, protegen la cohesión económica y territorial de nuestro país", ha explicado el ICO.

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Los bancos colocadores han sido Bank of America, Crédit Agricole (CACIB), Citi y Banco Santander, mientras que Helaba y Natixis han sido 'co-leads'. El bono ofrece un rendimiento del 3,65%.

En cuanto a la distribución geográfica, los inversores procedieron, principalmente, de Asia y Oriente Próximo (24%), España (19%) y Alemania (15%), aunque también figuraron Francia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica o Luxemburgo, entre otros.

Con la puesta en circulación de estos 500 millones de euros en bonos, el ICO ha superado los 6.500 millones de euros en deuda social emitida con su vigésima primera emisión de bonos sostenibles desde 2015, un hito que eleva a 10.550 millones de euros el volumen total acumulado.

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