EE.UU. sanciona a líderes del Cártel de Sinaloa que operan en la frontera mexicana

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Washington, 29 sep (EFE).- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a casi 50 personas que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa, según anunciaron este martes.

Entre las 21 personas y 25 entidades sancionadas se encuentran "el líder del cártel, Ismael Zambada Sicarios (alias "Mayito Flaco"), algunos miembros de su círculo más íntimo, y los líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México", explicaron desde el Departamento del Tesoro en un comunicado.

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"Nuestro mensaje es claro: la Administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero", aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En este sentido, "y en consonancia con la promesa del presidente Trump de eliminar los cárteles", la OFAC resume en el comunicado su labor contra "grupos criminales" y destaca que ha llevado a cabo "más de 30 acciones dirigidas a más de 400 personas y entidades desde principios de 2025".

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Además, y para eliminar a las figuras clave de los cárteles, el Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares "por información que conduzca al arresto de los jefes de plaza de Tijuana Alfonso Arzate García ("Aquiles") y René Arzate García ("La Rana") y de Mexicali, Juan José Ponce Félix ("El Ruso")". EFE