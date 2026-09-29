Ciadi desestima demanda de estadounidense Doups por 38 millones de dólares contra México

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Ciudad de México, 29 sep (EFE).- Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) cerró a favor de México una disputa iniciada en 2022 por la estadounidense Doups Holdings LLC, que pretendía recibir más de 685 millones de pesos (unos 38 millones de dólares) por la cancelación de concesiones vinculadas a un sistema de estacionamiento pago en la capital mexicana.

La firma Doups pidió el 26 de julio de 2024 al tribunal internacional ordenar a México compensar los daños que atribuía tanto a la compañía estadounidense como a Soluciones Pagomet CDMX, además de actualizar los intereses previos al laudo y cubrir los costos y honorarios relacionados con la controversia.

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El caso, identificado como ARB/22/24, fue registrado por el Ciadi el 14 de septiembre de 2022 y concluyó con un laudo emitido el 10 de septiembre de 2026, de acuerdo con el expediente oficial del organismo, adscrito al Banco Mundial.

La disputa inscrita en el organismo del Banco Mundial el 14 de septiembre de 2022 se originó por la revocación de concesiones para instalar y operar parquímetros en Ciudad de México.

Doups sostuvo que era un inversionista estadounidense con participación en Pagomet y que las decisiones de la Secretaría de Movilidad capitalina habían afectado su inversión.

México cuestionó desde el inicio la posibilidad de que el tribunal conociera el fondo de la reclamación y alegó deficiencias relacionadas con la conformación, nacionalidad y control de la filial mexicana, además del cumplimiento de requisitos procesales previstos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hoy T-MEC.

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La Secretaría de Economía informó este martes que el tribunal aceptó esos argumentos jurisdiccionales y desestimó el arbitraje en su totalidad.

Según la dependencia del Gobierno mexicano, los árbitros concluyeron que Doups había aceptado ser considerada mexicana respecto de su inversión, no acreditó el control de Pagomet, no podía reclamar como propias las pérdidas de esa sociedad e incumplió requisitos indispensables del TLCAN antes de recurrir al arbitraje internacional.

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El tribunal ordenó además a Doups pagar a México más de un millón de dólares por gastos y costos, según la Secretaría de Economía.

El procedimiento fue resuelto sin que el tribunal entrara a decidir si México había violado las obligaciones de protección a las inversiones invocadas por la empresa, pues determinó que carecía de jurisdicción para examinar esas reclamaciones. EFE