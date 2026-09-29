Catherine Zeta-Jones, espectacular, paraliza Bilbao en la presentación de su serie 'Kill Jackie'

29/09/2026 Catherine Zeta-Jones ha visitado Bilbao para presentar su serie 'Kill Jackie' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Todavía con el paso por el Festival de San Sebastián de estrellas como Brad Pitt, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Orlando Bloom, o Naomi Watts, el País Vasco ha vuelto a convertirse en el epicentro interpretativo de nuestro país con la visita a Bilbao de Catherine Z-Jones este martes 29 de septiembre para presentar su serie 'Kill Jackie', rodada en un 78% en la ciudad del Guggenheim y en otros puntos de la provincia de Vizcaya.

Y aunque la première se celebrará esta tarde en el Palacio Euskalduna, la expectación de medios de comunicación y curiosos ha sido máxima ante la rueda de prensa que la actriz galesa ha ofrecido esta mañana junto al resto del equipo de la producción -que protagoniza entre otros junto a Óscar Jaenada, Sidse Babett Knudsen, Hattie Hook, Darci Shaw, Christine Adams y Julian Rhind Tutt- en el Museo Euskal.

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Impresionante a sus 57 años -los cumplió hace solo 4 días, compartiendo cumpleaños con Michael Douglas, con el que forma una de las parejas más sólidas de Hollywood desde hace más de un cuarto de siglo y que no la ha acompañado en esta ocasión en su regreso a España-, Catherine ha acaparado todos los flashes con un 'total look black' compuesto por un minivestido tipo túnica satinado con el que ha presumido de piernas, medias traslúcidas y stilettos de taconazo, apostando por lucir su larga melena oscura suelta y ligeramente ondulada.

Una presentación en la que, bajo una gran ovación y con una inmensa sonrisa, la protagonista de 'El Zorro' ha confesado lo especial que es nuestro país tanto para su marido como para ella: "Mi esposo y yo tenemos una casa en Mallorca, así que España, como nación, y como país, es algo que está muy, muy cerca de nuestros corazones" ha expresado.

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De ahí que como haya reconocido, en las semanas que pasó en Bilbao rodando 'Kill Jackie' se sientiese como en casa. "La gente, la cultura, la comida* te sientes como si no fueras un visitante, sino como si fueras un residente bienvenido. Y eso es algo muy especial de nuestro trabajo. La hospitalidad de nuestros amigos aquí y todos los que nos ayudaron* realmente no podríamos haberlo hecho sin vosotros, y no hubiera sido la experiencia más increíble que hemos tenido, mientras trabajábamos muy duro en crear algo especial. así que, muchas gracias" ha revelado entre aplausos, asegurando que "mi tiempo aquí fue especial y sorprendente".

Cercana y ganándose a todos los presentes, Catherine ha compartido alguna anécdota de su paso por la ciudas vasca, confesando que decidió quedarse en Gexto "porque me encanta el fútbol. Y, aunque no tenía muchos días de descanso, me llevaron como un perro y ves el puerto y esas hermosas casas... Bilbao tiene todo, y cuando veáis 'Kill Jackie' te da un sentido de que no vinimos aquí solo para grabar algunas escenas".

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