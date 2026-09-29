Al menos un muerto en el ataque de un alumno en una escuela en Staskov, en el norte de Eslovaquia

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Al menos una persona ha muerto y dos han resultado heridas en el ataque perpetrado por un alumno en una escuela de primaria en la localidad de Staskov, en el norte de Eslovaquia.

El ataque con un arma blanca se ha saldado con la vida de la maestra y exdirectora del centro de 61 años, mientras que otra profesora fue trasladada al hospital con una herida en el pecho tras ser apuñalada y se encuentra fuera de peligro de vida. El tercer herido es un niño que se encuentra en estado crítico, ha informado la agencia eslovaca TASR.

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Los equipos de emergencia han acudido al centro con un despliegue de dos ambulancias terrestres y dos helicópteros de rescate, y ha sido con estos medios aéreos que han sido evacuadas las dos personas heridas.

Por su parte, la Policía de Eslovaquia ha informado de que ya ha puesto en marcha una investigación del caso, incluyendo una investigación penal por el delito especialmente grave de asesinato premeditado, siendo el sospechoso un alumno de primaria de 13 años.

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De todos modos, las autoridades han señalado que la situación ya se encuentra bajo control y que no existe ningún peligro adicional. "Se están llevando a cabo todas las diligencias procesales necesarias. Por el momento, no es posible dar más detalles al respecto para no obstaculizar el desarrollo de la propia investigación", ha explicado la Policía eslovaca en un comunicado difundido en redes sociales sobre el episodio vivido en Staskov.

Entretanto, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha señalado que sigue "con gran preocupación" la situación tras el "trágico suceso". "Personalmente, lo lamento profundamente, expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas y deseo a los heridos una pronta recuperación y mucha fuerza", ha dicho, tras indicar que los ministros correspondientes se dirigen a la localidad.

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