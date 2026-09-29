Air Europa participa en 'The Aviation Challenge' con vuelos entre España, Brasil y Países Bajos

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Air Europa participa por quinto año consecutivo en 'The Aviation Challenge' (TAC), la iniciativa impulsada por la alianza SkyTeam que reúne a aerolíneas de todo el mundo para desarrollar, probar y evaluar soluciones destinadas a avanzar hacia una aviación más sostenible.

La compañía participa en esta quinta edición con dos vuelos representativos de su red: uno entre Madrid y Salvador de Bahía (Brasil), operado el pasado día 22 con un Boeing 787 Dreamliner, y otro entre Madrid y Ámsterdam (Países Bajos), previsto para este viernes y operado con uno de los nuevos Boeing 737 Max de Air Europa.

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En ambos vuelos, la aerolínea aplica distintas medidas dirigidas a reducir las emisiones, mejorar la eficiencia operativa y fomentar la economía circular, tanto en tierra como a bordo. Entre ellas se encuentran el uso de combustible sostenible para aviación (SAF), la optimización de rutas y perfiles de vuelo, la planificación de la carga de combustible y el uso de la herramienta OptiClimb para reducir el consumo durante la fase de ascenso.

Air Europa también ha programado el uso de vehículos eléctricos en las operaciones de tierra y la eliminación de materiales de un solo uso a bordo, además de desarrollar acciones de sensibilización dirigidas a los pasajeros. Estas incluyen la posibilidad de conocer la huella de carbono del vuelo y realizar una aportación voluntaria equivalente para apoyar proyectos climáticos certificados.

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APUESTA POR LA ECONOMÍA CIRCULAR

Entre las novedades de esta edición se encuentra el proyecto 'Waste360', destinado a mejorar la trazabilidad de los residuos generados en la operativa de la compañía.

La iniciativa contempla la monitorización de los residuos procedentes de los vuelos, el catering y las actividades de mantenimiento para identificar oportunidades de mejora y desarrollar planes específicos de circularidad.

Asimismo, Air Europa desarrolla junto a Aire Cabin Solutions el proyecto 'De consumible a rotable', que busca avanzar desde el modelo tradicional de sustitución de componentes hacia otro basado en la reparación, el reacondicionamiento y la reutilización.

Según la compañía, este enfoque permite recuperar la funcionalidad de determinados elementos del interior de las aeronaves y reincorporarlos al servicio manteniendo los estándares de calidad, seguridad y experiencia para el pasajero.

COLABORACIÓN SOCIAL EN BRASIL

La participación en TAC 2026 incorpora también una vertiente de impacto social. Con motivo del vuelo entre Madrid y Salvador de Bahía, Air Europa ha puesto en marcha una colaboración con TETO Brasil, organización dedicada a mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables mediante la construcción de viviendas de emergencia y proyectos de desarrollo comunitario.

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Los pasajeros fueron invitados a realizar donaciones voluntarias durante el vuelo y la campaña de sensibilización y donación continuará durante todo el mes de octubre, con el objetivo de contribuir a la construcción de nuevas viviendas para familias vulnerables en Salvador de Bahía.

Por otro lado, Air Europa ha puesto en marcha la iniciativa 'Equipaje Ligero', con la que premia con Millas de Nivel a los pasajeros que facturen equipajes de menor peso. La compañía también ha incorporado a la formación periódica de sus pilotos un curso de Eficiencia Operacional para promover una cultura de eficiencia e integrar este factor en la toma de decisiones durante las operaciones de vuelo.

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