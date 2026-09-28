Anabel Pantoja juega al despiste ante los rumores sobre su noticia bomba en el terreno personal

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Semanas después de comenzar una nueva etapa de su vida en Sevilla tras tomar la decisión de dejar Gran Canaria para vivir más cerca de su familia y de su pareja, David Rodríguez, Anabel Pantoja vuelve a convertirse en noticia después de que la periodista Marta Riesco haya asegurado en redes sociales que la sobrina de Isabel Pantoja está a punto de sorprendernos con un "bombazo" relativo a su vida personal que va a dejar a más de uno sin palabras.

Tal y como ha avanzado la ex de Antonio David Flores este fin de semana, "quedan días" para que la influencer anuncie "previo paco" la verdadera razón que explica la realidad de su mudanza a la capital andaluza. "Una noticia bonita, muy feliz para los Pantoja" que no esperábamos y que la tertuliana ha evitado revelar "por motivos legales" y también porque cree que es algo que tiene que contar la prima de Kiko Rivera "de su propia boca", pero que muchos se han aventurado a especular con que podría tratarse de su boda con el fisioterapeuta cordobés, o un nuevo embarazo cuando su hija Alma está a punto de cumplir 2 años.

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Al margen de estos rumores sobre esta exclusiva que Anabel está a punto de dar, la creadora de contenido y su novio han regresado a Canarias para asistir a la boda de unos amigos -en la que brilló con luz propia con un elegante diseño asimétrico drapeado en color amarillo limón- y ha sido a su vuelta a Sevilla cuando la sobrina de la artista se ha enfrentado a las preguntas sobre su posible 'sí quiero' o su próxima maternidad.

"¿Una boda? No, vengo de una boda, pero no te voy a responder a más nada ¿vale? Lo siento, si no te importa, ¿vale?" ha respondido echando balones fuera y jugando al despiste sobre si la exclusiva que va a dar es para anunciar su enlace con David o su segundo embarazo.

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Muy seria, Anabel tampoco ha querido pronunciarse sobre el paso al frente que ha dado Kiko al entregar las cabezas de toro de su padre, Paquirri, a su hermano Francisco Rivera, que el torero ha agradecido muy emocionado a través de redes sociales reconociendo que el dj le ha tocado el corazón y dejando entrever que su reconciliación podría ser un hecho tras años distanciados: "No tengo que decirte nada de eso, amor, lo siento" ha sentenciado.