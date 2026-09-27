La UE anuncia 710 millones de euros en ayudas para afectados por conflictos y crisis

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Bruselas, 27 sep (EFE).- La Unión Europea ha anunciado un paquete de 710 millones de euros en ayudas humanitarias a personas afectadas por conflictos en el África subsahariana y en Oriente Medio, así como a comunidades afectadas por crisis en otras partes del mundo.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, desveló esta cantidad durante la campaña Global Citizen, un evento celebrado el sábado en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

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De la citada cantidad, 380 millones de euros irán a parar a la protección de comunidades desplazadas por conflictos bélicos en el África subsahariana, apoyar su "retorno voluntario y reintegración, reforzar la gobernanza de la migración y responder a los desplazamientos forzados", según la CE.

También se destinarán partidas específicas a apoyar a poblaciones vulnerables con "necesidades humanitarias graves" en Palestina y el Líbano, a zonas afectadas por la guerra de Ucrania, a promover la paz y la estabilidad en la región africana de los Grandes Lagos y a la respuesta a la emergencia sanitaria causada por el ébola en la República Democrática del Congo.

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Asimismo, la CE destinará fondos a través de distintos programas relacionados con su estrategia Global Gateway y con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para apoyar la producción de medicinas en Colombia o la atención médica primaria en Etiopía.

Von der Leyen destacó que el paquete de ayudas muestra "que Europa está del lado" de los afectados por "conflictos, clima extremo e incremento del coste de la vida en muchas partes del mundo".

El montante anunciado, que aún debe ser aprobado por la autoridad presupuestaria de la UE, eleva a 2.530 millones de euros el total de ayudas humanitarias ofrecidas por Bruselas desde comienzos de año. EFE