Los nacimientos se desploman en Grecia, un país que ya es el segundo más envejecido de UE

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Diego Sáez Papachristou

Atenas, 27 sep (EFE).- Grecia ha registrado desde la gran crisis financiera de 2010 todo un desplome del número de nacimientos, según datos recientes del Instituto griego de Estudios Demográficos (IDEM), que alerta sobre la baja natalidad en un país con la segunda población más vieja de la UE detrás de Italia.

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"En los últimos 15 años vivimos una 'caída libre' de la natalidad", explicó a EFE el demógrafo Byron Kotzamanis, director de investigación del IDEM, al precisar que el número de nacimientos en 2024 fue un 42 % inferior al de 2009.

En Grecia, con sus 10,5 millones de habitantes, nacieron 68.310 bebés en 2024, casi 50.000 menos que los 117.440 de 2009.

Según Kotzamanis, dos factores han causado este fenómeno: un número cada vez más bajo de mujeres en edad de tener hijos se ha juntado con un índice de fecundidad cada vez más reducido.

En su informe 'Perspectivas de la Población Mundial' 2026, las Naciones Unidas pronosticaron que la población de Grecia retrocederá de aquí al año 2050 un 15 %, hasta unos 8,8 millones de personas.

Con una edad media de 47,2 años, la población de Grecia es hoy la segunda más envejecida de la Unión Europea (UE), solo por detrás de Italia, con 49,1 años.

Una de las razones de lo que Kotzamanis llega a calificar como "colapso" del número de nacimientos en Grecia se debe a una primera "bajada significativa" -del 33 %- entre 1980 y 1990, coincidiendo con la entrada del país en la UE.

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"Los nacimientos más escasos del pasado nos dejan hoy con menos personas en edad fértil y encima una parte de ese grupo se ha marchado del país" por la crisis financiera que comenzó en 2010 y duró casi una década, explica el experto.

A eso se une la persistente bajada de la tasa de fecundidad, que pasó desde los años 1950 de dos hijos a solo 1,24 en 2025.

Ante este panorama, el demógrafo denuncia "la falta de un entorno favorable para la familia y los niños", sin reformas que sí se adoptaron en otros países europeos, principalmente en la sanidad, la educación, la vivienda, las condiciones laborales y la igualdad de género.

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"Yo quisiera tener un segundo hijo pero, principalmente por razones económicas, eso no es una opción", cuenta Smaró, una maestra de primaria de 29 años, que tiene una hija de dos años y medio.

La mujer asegura que "como madre joven y como docente" siente que "ha sido tratada injustamente" por el Estado griego.

A pesar de estar embarazada y vivir en Salónica, le asignaron una plaza en una escuela pública de Atenas, a seis horas en coche de su residencia.

"Encima tuve que trabajar hasta el noveno mes", recuerda Smaró, que al inicio de su carrera era profesora suplente, por lo que no tenía derecho a recibir permiso por embarazo, sino solo para el parto.

La marcada y sostenida caída de la natalidad es compensada en parte por la entrada de inmigrantes.

En la década de 1990 llegaron cientos de miles de la vecina Albania, mientras que otras olas migratorias procedieron entonces de Bulgaria, Rumanía, Georgia, Ucrania, Polonia y Rusia.

Entre 2004 y 2014, uno de cada siete niños nacidos en Grecia era de madre extranjera, cifra que tras la crisis financiera fue bajando hasta el 10 % actual, precisa el IDEM.

Así, la población del país pasó entre 2011 y 2021 de 10,80 millones de personas a 10,48 millones.

En 2011, Grecia empezó a registrar por primera vez más muertes que nacimientos y desde entonces esa brecha ha ido en aumento.

Sin los inmigrantes "esta balanza hubiese pasado a ser negativa ya en 2001" y las cosas estarían ahora "mucho peor", asegura Kotzamanis.

Así las cosas, el propio primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, ha llegado a calificar la crisis demográfica del país como "una amenaza nacional".

Su Gobierno introdujo el año pasado una reforma fiscal que incluye una rebaja de dos puntos porcentuales en todos los tramos del impuesto sobre la renta por cada hijo en una familia y la reducción a cero para las familias de bajos ingresos y con cuatro hijos.

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Además, se lanzó una subvención pública que reduce los intereses de las hipotecas para los jóvenes, ya que la baja natalidad está relacionada con la crisis de la vivienda que vive el país desde hace años. EFE

(foto)