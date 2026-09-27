El neerlandés Serdar Gözübüyük arbitrará el España-Croacia de la Liga de Naciones

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El neerlandés Serdar Gözübüyük será el encargado de arbitrar este martes el partido de la segunda jornada de la Liga de Naciones entre España y Croacia de la Liga de Naciones en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla (20.45 horas), ha confirmado este domingo la UEFA.

Será la cuarta vez que el colegiado holandés, de origen turco y de 40 años, dirija un partido de la selección española, que tiene un balance de dos victorias y un empate con él en el campo. En la primera ocasión que se vieron las caras, en 2022, España se impuso a Suiza en Ginebra (0-1).

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Posteriormente, 'La Roja' también venció a Escocia en La Cartuja de Sevilla (2-0) en 2023 con Gözübüyük como árbitro principal, y en 2024 cosechó un empate en Belgrado ante Serbia (0-0). Gözübüyük imparte justicia en la Eredivisie desde 2010 y consiguió la internacionalidad FIFA en 2012.