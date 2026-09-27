El Ejército israelí mata a un gazatí en un ataque en ek sur de la Franja de Gaza

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Gaza, 27 sep (EFE).- El Ejército israelí mató este domingo a un palestino tras un ataque contra Mawasi, cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, informaron fuentes médicas del enclave palestino.

Según personal del hospital gazatí de Al Naser, un hombre, identificado como Odai Adli Al Assar (de 28 años) murió como consecuencia de un ataque llevado a cabo por un dron militar israelí.

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Ayer sábado, el Ejército israelí mató a otras dos personas en la Franja: un hombre en Nuseirat (centro) tras un ataque con un dron y a un segundo en Mawasi (sur), quien falleció tras sufrir disparos de las tropas israelíes.

Pese a que todavía no se ha pronunciado sobre del ataque perpetrado esta mañana, el Ejército israelí publicó un comunicado afirmando que el fallecido tras su ataque contra Nuseirat era un miliciano de Hamás, al que identificó como Saher Nidal Latfi Sakr, responsable del secuestro de los ex rehenes israelíes Noa Argamani y Avinatan Or el 7 de octubre de 2023.

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A pesar de la tregua vigente desde hace casi un año, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no tiene en cuenta los fallecidos de este fin de semana, las tropas israelíes han matado a 74.016 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.415 desde la entrada en vigor del alto el fuego. EFE

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